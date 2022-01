Бивш бразилски национал ще играе за отбор в неделната лига

Роберто Карлош ще играе в отбор на английски пъб. 48-годишният световен шампион с Бразилия ще облече екипа на The Bull In The Barne, който играе в регионалната лига на град Шрусбъри. Услугите на Карлош бяха придобити след търг в онлайн сайта ebay. Очаква се бившият защитник на Реал Мадрид и Интер Милано да влезе като резерва в двубой на The Bull In The Barne през февруари.

"Той е един от най-добрите леви крайни защитници за всички времена. Определено е на невероятно ниво. Това все още не се е случило, сега е просто мечта", заяви нападателят и главен секретар на отбора Матю Браун за БиБиСи. Роберто Карлош има четири титли на Испания с Реал Мадрид, като триумфира три пъти и в Шампионската лига. През 2002 година бранителят стана световен шампион с Бразилия.