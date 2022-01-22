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Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Марица 2:1
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Резултати при мъжете от Australian Open

  • 22 януари 2022 | 15:11
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Резултати при мъжете от Australian Open

Резултати от третия кръг при мъжете на Откритото първенство на Австралия по тенис:

20-Тайлър Фриц (САЩ) - 15-Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3.

2-Даниил Медведев (Русия) - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) 6:4, 6:4, 6:2.

4-Стефанос Циципас (Гърция) - Беноа Пер (Франция) 6:3, 7:5, 6:7 (2), 6:4.

Максим Креси (САЩ) - Кристофър О'Донъл (Австралия) 6:2, 6:7 (6), 6:3, 6:2.

9-Феликс Оже-Алиасим (Канада) - 24-Даниел Евънс (Великобритания) 6:4, 6:1, 6:1.

11-Яник Зинер (Италия) - Таро Даниел (Япония) 6:4, 1:6, 6:3, 6:1.

32-Алекс де Минор (Австралия) - Пабло Андухар (Испания) 6:4, 6:4, 6:2.

27-Марин Чилич (Хърватия) - 5-Андрей Рубльов (Русия) 7:5, 7:6 (3), 3:6, 6:3.

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