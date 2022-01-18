По-интересни резултати от първия кръг при жените в Мелбърн

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По-интересни резултати от втория ден на Откритото първенство на Австралия, мачове от първия кръг при жените: Ализе Корне (Франция) - ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БЪЛГАРИЯ) - 6:3, 6:3 2-Арина Сабаленка (Беларус) - Сторм Сандърс (Австралия) - 6:7, 6:3, 6:2 3-Гарбине Мугуруса (Испания) - Клара Бюрел (Франция) - 6:3, 6:4 6-Анет Контавейт (Естония) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3 7-Ига Швьонтек (Полша) - Хариет Дарт (Великобритания) - 6:3, 6:0 10-Анастасия Павлюченкова (Русия) - Анна Бондар (Унгария) - 6:2, 6:1 12-Елена Рибакина (Казахстан) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:7(3), 7:6(3), 6:1 14-Симона Халеп (Румъния) - Магдалена Фрех (Полша) - 6:4, 6:3 Кая Канепи (Естония) - 16-Анжелик Кербер (Германия) - 6:4, 6:3 17-Емма Ръдукану (Великобритания) - Слоун Стивънс (САЩ) - 6:0, 2:6, 6:1 19-Елизе Мертенс (Белгия) - Вера Звонарьова (Русия) - 6:4, 7:5 Сорана Кърстя (Румъния) - 20-Петра Квитова (Чехия) - 6:2, 6:2 Мадисън Инглис (Австралия) - 23-Лейла Ани Фернандес (Канада) - 6:4, 6:2 25-Дария Касаткина (Русия) - Щефани Фьогеле (Швейцария) - 6:3, 6:1 27-Даниел Колинс (САЩ) - Каролин Долхайд (САЩ) - 6:1, 6:3 29-Тамара Зиданшек (Словения) - Аранча Рус (Нидерландия) - 3:6, 6:3, 7:6(8) 31-Маркета Вондроушова (Чехия) - Присила Хон (Австралия) - 6:2, 6:3.