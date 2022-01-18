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По-интересни резултати от първия кръг при жените в Мелбърн

  • 18 януари 2022 | 15:48
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По-интересни резултати от първия кръг при жените в Мелбърн

По-интересни резултати от втория ден на Откритото първенство на Австралия, мачове от първия кръг при жените:

Ализе Корне (Франция) - ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БЪЛГАРИЯ) - 6:3, 6:3

2-Арина Сабаленка (Беларус) - Сторм Сандърс (Австралия) - 6:7, 6:3, 6:2

3-Гарбине Мугуруса (Испания) - Клара Бюрел (Франция) - 6:3, 6:4

6-Анет Контавейт (Естония) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3

7-Ига Швьонтек (Полша) - Хариет Дарт (Великобритания) - 6:3, 6:0

10-Анастасия Павлюченкова (Русия) - Анна Бондар (Унгария) - 6:2, 6:1

12-Елена Рибакина (Казахстан) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:7(3), 7:6(3), 6:1

14-Симона Халеп (Румъния) - Магдалена Фрех (Полша) - 6:4, 6:3

Кая Канепи (Естония) - 16-Анжелик Кербер (Германия) - 6:4, 6:3

17-Емма Ръдукану (Великобритания) - Слоун Стивънс (САЩ) - 6:0, 2:6, 6:1

19-Елизе Мертенс (Белгия) - Вера Звонарьова (Русия) - 6:4, 7:5

Сорана Кърстя (Румъния) - 20-Петра Квитова (Чехия) - 6:2, 6:2

Мадисън Инглис (Австралия) - 23-Лейла Ани Фернандес (Канада) - 6:4, 6:2

25-Дария Касаткина (Русия) - Щефани Фьогеле (Швейцария) - 6:3, 6:1

27-Даниел Колинс (САЩ) - Каролин Долхайд (САЩ) - 6:1, 6:3

29-Тамара Зиданшек (Словения) - Аранча Рус (Нидерландия) - 3:6, 6:3, 7:6(8)

31-Маркета Вондроушова (Чехия) - Присила Хон (Австралия) - 6:2, 6:3.

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