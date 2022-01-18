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Славия - Стал (Полша) 0:3 - Отзивите след срещата
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  3. Големите фаворити при мъжете продължават към втория кръг

Големите фаворити при мъжете продължават към втория кръг

  • 18 януари 2022 | 15:45
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Големите фаворити при мъжете продължават към втория кръг

По-интересни резултати от втория ден на Откритото първенство на Австралия, мачове от първия кръг при мъжете:

26-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Иржи Лехецка (Чехия) - 6:4, 4:6, 6:3, 7:5

2-Даниил Медведев (Русия) - Хенри Лааксонен (Швейцария) - 6:1, 6:4, 7:6(3)

4-Стефанос Циципас (Гърция) - Микале Имер (Швеция) - 6:2, 6:4, 6:3

5-Андрей Рубльов (Русия) - Джанлука Магер (Италия) - 6:3, 6:2, 6:2

9-Феликс Оже-Алиасим (Канада) - Емил Руусувуори (Финландия) - 6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4

11-Яник Синер (Италия) - Жоао Соуса (Португалия) - 6:4, 7:5, 6:1

13-Диего Шварцман (Аржентина) - Филип Крайнович (Сърбия) - 6:3, 6:4, 7:5

15-Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Стефано Травалия (Италия) - 7:6(2), 6:4, 5:7, 6:1

20-Тайлър Фриц (САЩ) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 7:6(8), 6:3, 6:2

Анди Мъри (Великобритания) - 21-Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:1, 3:6, 6:4, 6:7(5), 6:4

Максим Креси (САЩ) - 22-Джон Иснър (САЩ) - 7:6(2), 7:5, 6:7(4), 6:7(4), 6:4

24-Даниел Евънс (Великобритания) - Давид Гофен (Белгия) - 6:4, 6:3, 6:0

27-Марин Чилич (Хърватия) - Емилио Гомес (Еквадор) - 6:3, 6:1, 6:2

Ришар Гаске (Франция) - 29-Юго Юмбер (Франция) - 3:6, 7:6(4), 7:6(3), 6:3

32-Алекс де Минор (Испания) - Лоренцо Музети (Италия) - 3:6, 6:3, 6:0, 6:3

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