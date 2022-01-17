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Доростол (Силистра) води подготовка със 17 футболисти – състав и контролите

  • 17 януари 2022 | 09:17
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Доростол (Силистра) води подготовка със 17 футболисти – състав и контролите

Подготовката на Доростол (Силистра) е в ход. 17 футболисти тренират под ръководството на Деян Дечев. Селекцията е отворена. Отборът ще изиграе три контроли до началото на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Доростол обмисля мащабна селекция
Доростол обмисля мащабна селекция

Състав за подготовката:

Вратари – Калин Дянков, Александър Акрам; 

Защитници – Теодор Кирчев, Владимир Перчемлиев, Боян Николов, Георги Щерев, Даниел Желев, Денис Ридван;

Полузащитници – Мартин Рачев, Веселин Николаев, Красимир Николов, Виктор Иванов, Преслав Стоянов, Георги Димтров, Станислав Джамбазки; 

Нападатели – Николай Николаев, Симеон Симеонов.

Доростол

Договорените контроли:

6 февруари: Доростол (Силистра) – Рилци (Добрич)

13 февруари: Доростол (Силистра) – Спартак II (Варна)

20 февруари: Доростол (Силистра) – Устрем (Дончево)

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