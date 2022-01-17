Доростол (Силистра) води подготовка със 17 футболисти – състав и контролите

Подготовката на Доростол (Силистра) е в ход. 17 футболисти тренират под ръководството на Деян Дечев. Селекцията е отворена. Отборът ще изиграе три контроли до началото на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Доростол обмисля мащабна селекция

Състав за подготовката:

Вратари – Калин Дянков, Александър Акрам;

Защитници – Теодор Кирчев, Владимир Перчемлиев, Боян Николов, Георги Щерев, Даниел Желев, Денис Ридван;

Полузащитници – Мартин Рачев, Веселин Николаев, Красимир Николов, Виктор Иванов, Преслав Стоянов, Георги Димтров, Станислав Джамбазки;

Нападатели – Николай Николаев, Симеон Симеонов.

Договорените контроли:

6 февруари: Доростол (Силистра) – Рилци (Добрич)

13 февруари: Доростол (Силистра) – Спартак II (Варна)

20 февруари: Доростол (Силистра) – Устрем (Дончево)