Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група
Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Енигма Фойерверк – Хебър – 86:91
ЦСКА – Фаб Файв – 46:57
Политехника – Локомотив София – 108:67
Изток
Светкавица – Шоутайм – 80:94
Център
Вихър Айтос – Бавни и яростни – 77:79
Локомотив Горна Оряховица – Дунав Русе – 66:82
Чавдар Троян – Чардафон – 94:79
ББЛ Б група
Запад
Спортни настилки зуум дизайн – В.И.С – 77:65
Миньор 2015 Б – Олд Мамбас – 87:54
Център
Чардафон Б – Ударникъ – 88:80
Мега жега – Предаторс – 49:65
Дрийм тийм Троян – Локомотив Горна Оряховица Б – 72:62
Юг
Хебър Б – 3.6.9 Баскетболен клуб – 109:38
Асеновец 2005 – Олимпия Ямбол – 52:84
Хасково – Атлетик Куклен – 104:49
Казанлък – Раковски – 86:68
Рогош – Пловдив Мамбас – 70:86