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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група

  • 16 януари 2022 | 22:07
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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група

Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:

ББЛ А група 
Запад 

Енигма Фойерверк – Хебър – 86:91 
ЦСКА – Фаб Файв – 46:57 
Политехника – Локомотив София – 108:67 

Изток 

Светкавица – Шоутайм – 80:94 

Център 

Вихър Айтос – Бавни и яростни – 77:79 
Локомотив Горна Оряховица – Дунав Русе – 66:82 
Чавдар Троян – Чардафон – 94:79 

ББЛ Б група 
Запад 

Спортни настилки зуум дизайн – В.И.С – 77:65 
Миньор 2015 Б – Олд Мамбас – 87:54 

Център 

Чардафон Б – Ударникъ – 88:80 
Мега жега – Предаторс – 49:65 
Дрийм тийм Троян – Локомотив Горна Оряховица Б – 72:62  

Юг 

Хебър Б – 3.6.9 Баскетболен клуб – 109:38 
Асеновец 2005 – Олимпия Ямбол – 52:84 
Хасково – Атлетик Куклен – 104:49 
Казанлък – Раковски – 86:68 
Рогош – Пловдив Мамбас – 70:86

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