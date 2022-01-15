Локомотив (ГО) със седми успех, Шумен 61 победи служебно в първенството на България по хандбал за мъже

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Срещи от десетия кръг на първенството на България по хандбал за мъже: Локомотив (Мездра) - Шумен 61 - 0:10 (служебно) Левски (Левски) - Локомотив (Горна Оряховица) - 18:35 (9:17) в неделя: Добруджа (Добрич) - Осъм (Ловеч) Спартак (Варна) - Пирин 64 (Гоце Делчев) - отложен Чардафон - почива Временно класиране: 1. Шумен 61 9 7 0 2 263:197 14 точки 3. Локомотив (ГО) 9 7 0 2 288:225 14 3. Спартак (Варна) 8 7 0 1 233:197 14 4. Пирин 64 (Гоце Делчев) 8 5 0 3 242:206 10 5. Чардафон (Габрово) 8 4 1 3 221:210 9 6. Осъм (Ловеч) 8 4 1 3 233:230 9 7. Левски (Левски) 9 2 0 7 244:306 4 8. Локомотив (Мездра) 9 1 0 8 227:280 2 9. Добруджа (Добрич) 8 0 0 8 181:284 0