Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Локомотив (ГО) със седми успех, Шумен 61 победи служебно в първенството на България по хандбал за мъже

Локомотив (ГО) със седми успех, Шумен 61 победи служебно в първенството на България по хандбал за мъже

  • 15 януари 2022 | 16:56
  • 598
  • 0
Локомотив (ГО) със седми успех, Шумен 61 победи служебно в първенството на България по хандбал за мъже

Срещи от десетия кръг на първенството на България по хандбал за мъже:

Локомотив (Мездра) - Шумен 61 - 0:10 (служебно)

Левски (Левски) - Локомотив (Горна Оряховица) - 18:35 (9:17)

в неделя:

Добруджа (Добрич) - Осъм (Ловеч)

Спартак (Варна) - Пирин 64 (Гоце Делчев) - отложен

Чардафон - почива

Временно класиране:

1. Шумен 61 9 7 0 2 263:197 14 точки

3. Локомотив (ГО) 9 7 0 2 288:225 14

3. Спартак (Варна) 8 7 0 1 233:197 14

4. Пирин 64 (Гоце Делчев) 8 5 0 3 242:206 10

5. Чардафон (Габрово) 8 4 1 3 221:210 9

6. Осъм (Ловеч) 8 4 1 3 233:230 9

7. Левски (Левски) 9 2 0 7 244:306 4

8. Локомотив (Мездра) 9 1 0 8 227:280 2

9. Добруджа (Добрич) 8 0 0 8 181:284 0

Още от Други спортове

Радостин Василев праща военна техника към Кобрата и куп други спортисти

Радостин Василев праща военна техника към Кобрата и куп други спортисти

  • 15 яну | 15:24
  • 11213
  • 8
България с две номинации за годишните награди на Европейската федерация по бадминтон 🏸

България с две номинации за годишните награди на Европейската федерация по бадминтон 🏸

  • 15 яну | 11:09
  • 693
  • 0
Антоанета Стефанова: Шахът ни е в безпрецедентна криза и искам да помогна

Антоанета Стефанова: Шахът ни е в безпрецедентна криза и искам да помогна

  • 14 яну | 16:45
  • 252
  • 0
Локо (Мездра) приема Шумен 61 на старта на пролетния полусезон в мъжкото хандбално първенство

Локо (Мездра) приема Шумен 61 на старта на пролетния полусезон в мъжкото хандбално първенство

  • 14 яну | 15:58
  • 282
  • 2
Локомотив (Мездра) приема Шумен 61 на старта на пролетния полусезон в мъжкото хандбално първенство

Локомотив (Мездра) приема Шумен 61 на старта на пролетния полусезон в мъжкото хандбално първенство

  • 14 яну | 13:39
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Блестящ гол на Де Бройне пречупи Челси, Ман Сити докосва титлата

Блестящ гол на Де Бройне пречупи Челси, Ман Сити докосва титлата

  • 15 яну | 16:24
  • 19938
  • 136
Ботев (Пловдив) загуби от шампиона на Полша

Ботев (Пловдив) загуби от шампиона на Полша

  • 15 яну | 15:41
  • 17849
  • 32
Официално: Лудогорец привлече словенски национал

Официално: Лудогорец привлече словенски национал

  • 15 яну | 14:22
  • 10969
  • 39
Oфициално: Борислав Цонев подписа договор с Черноморец

Oфициално: Борислав Цонев подписа договор с Черноморец

  • 15 яну | 12:07
  • 17979
  • 39
Джокович бе задържан от властите в Австралия преди утрешното изслушване в съда

Джокович бе задържан от властите в Австралия преди утрешното изслушване в съда

  • 15 яну | 09:07
  • 24336
  • 96

Видео акценти

Бойко Борисов с коментар за скандала между министъра на спорта и Илиана Раева

Други спортове

Бойко Борисов с коментар за скандала между министъра на спорта и Илиана Раева
Извънредна пресконференция на министъра на спорта Радостин Василев

Други спортове

Извънредна пресконференция на министъра на спорта Радостин Василев
Илиана Раева: Министър Василев лъже и действа от позицията на силата

Други спортове

Илиана Раева: Министър Василев лъже и действа от позицията на силата
Министър Василев: Някои хора са били облагодетелствани от мафията, започват сериозни проверки за злоупотреби в Министерството на спорта

Други спортове

Министър Василев: Някои хора са били облагодетелствани от мафията, започват сериозни проверки за злоупотреби в Министерството на спорта
Министърът на спорта: Не мога да отговарям за психическото състояние на г-жа Раева, имаме запис от срещата и нейното поведение

Други спортове

Министърът на спорта: Не мога да отговарям за психическото състояние на г-жа Раева, имаме запис от срещата и нейното поведение
Радостин Василев: В понеделник освобождавам цялото ръководство на Българския спортен тотализатор

Други спортове

Радостин Василев: В понеделник освобождавам цялото ръководство на Българския спортен тотализатор