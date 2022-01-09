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Резултати от ББЛ

  • 9 януари 2022 | 20:47
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Резултати от ББЛ

Ето и всички резултати от мачовете в ББЛ този уикенд: 

ББЛ А група 

Запад 
Миньор 2015 – Микс – 81:65 

Център 
Дунав Русе – Бавни и яростни – 50:78 
Чардафон – Вихър Айтос – 59:94 
Локомотив Горна Оряховица – Чавдар Троян – 54:73 

ББЛ Б група 

Запад 
Олд Мамбас – Волтрон - 58:62 
Септември – ТНС – 100:85 
В.И.С – Титан Пропъртис – 66:65 
Carppopolis – Спортни настилки зуум дизайн – 61:80 

Център 
Ударникъ – Дрийм тийм Троян – 67:85 
Предаторс – Чардафон Б – 69:68 
Гочита – Мега Жега – 74:76 

Юг 
Хебър Б – Асеновец 2005 – 106:63 
Олимпия Ямбол – Казанлък – 83:72 
3.6.9 Баскетболен клуб – Олд скул бойс – 20:0 
Пловдив Мамбас – Хасково – 68:85

Снимка: ББЛ

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