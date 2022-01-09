Резултати от ББЛ

Ето и всички резултати от мачовете в ББЛ този уикенд:



ББЛ А група



Запад

Миньор 2015 – Микс – 81:65



Център

Дунав Русе – Бавни и яростни – 50:78

Чардафон – Вихър Айтос – 59:94

Локомотив Горна Оряховица – Чавдар Троян – 54:73



ББЛ Б група



Запад

Олд Мамбас – Волтрон - 58:62

Септември – ТНС – 100:85

В.И.С – Титан Пропъртис – 66:65

Carppopolis – Спортни настилки зуум дизайн – 61:80



Център

Ударникъ – Дрийм тийм Троян – 67:85

Предаторс – Чардафон Б – 69:68

Гочита – Мега Жега – 74:76



Юг

Хебър Б – Асеновец 2005 – 106:63

Олимпия Ямбол – Казанлък – 83:72

3.6.9 Баскетболен клуб – Олд скул бойс – 20:0

Пловдив Мамбас – Хасково – 68:85



Снимка: ББЛ