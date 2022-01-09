Резултати от ББЛ
Ето и всички резултати от мачовете в ББЛ този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Миньор 2015 – Микс – 81:65
Център
Дунав Русе – Бавни и яростни – 50:78
Чардафон – Вихър Айтос – 59:94
Локомотив Горна Оряховица – Чавдар Троян – 54:73
ББЛ Б група
Запад
Олд Мамбас – Волтрон - 58:62
Септември – ТНС – 100:85
В.И.С – Титан Пропъртис – 66:65
Carppopolis – Спортни настилки зуум дизайн – 61:80
Център
Ударникъ – Дрийм тийм Троян – 67:85
Предаторс – Чардафон Б – 69:68
Гочита – Мега Жега – 74:76
Юг
Хебър Б – Асеновец 2005 – 106:63
Олимпия Ямбол – Казанлък – 83:72
3.6.9 Баскетболен клуб – Олд скул бойс – 20:0
Пловдив Мамбас – Хасково – 68:85
Снимка: ББЛ