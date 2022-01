Рафа Надал пребори корав финландец за място на финала в Мелбърн

2004 ✅

2005 ✅

2006 ✅

2007 ✅

2008 ✅

2009 ✅

2010 ✅

2011 ✅

2012 ✅

2013 ✅

2014 ✅

2015 ✅

2016 ✅

2017 ✅

2018 ✅

2019 ✅

2020 ✅

2021 ✅

2022 ✅



19 consecutive years of at least 1 ATP final for @RafaelNadal 🤯#MelbourneTennis pic.twitter.com/lfQgknoBL1