Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Изключително тежък пътен инцидент причини трагедия в Румъния, съобщават колегите ни от gsp.ro. Седем души загубиха живота си след сблъсък между камион, микробус и автоцистерна, а други трима са ранени. Трагедията се е разиграла на европейски път E70, близо до град Лугожел в окръг Тимиш. Микробусът (с капацитет 8+1) е превозвал десет привърженици на ПАОК, които са пътували за Лион. Там отборът, в чийто състав играе капитанът на България Кирил Десподов, трябва да изиграе мач от груповата фаза на Лига Европа в четвъртък.

„Докато се опитвало да се върне в лентата, превозното средство е установило контакт с автоцистерна и след това се е сблъскало челно с камион (ТИР), идващ от противоположната посока“, се казва в официалното полицейско изявление.

Очевидец, който е избегнал сблъсъка в последния момент, описва драматичните моменти, обвинявайки шофьора на микробуса за опасната маневра. „Беше очевидно, че той няма никаква надежда. Беше изключително рисковано. Той се е вмъкнал, забелязал е, че камионът идва и се е опитал да се върне в лентата си, но в крайна сметка се е сблъскал челно. Видях само един човек да излиза жив от превозното средство. Останалите лежаха на пътя и на полето, в много лошо състояние“, са показанията на свидетеля, цитиран от Sportal.gr.

27.01.2026, Before match Lyon🇫🇷 - PAOK🇬🇷: PAOK fans who were traveling to Lyon through Romania🇹🇩 crashed in the highway. 6 are dead, click here for more: https://t.co/tOnLTa2mq7



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/WRyXvIBXtU — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 27, 2026

Експертът по защитно шофиране Тити Аур обясни възможните причини за трагедията с микробуса на пътя DN6 – E70 в окръг Тимиш. „Това означава, че нещо се е случило вътре в микробуса. Един от вариантите е на шофьора да му е прилошало или да е имало разсейване, което често се случва при професионалните шофьори. Силно разсейване, до такава степен, че да не осъзнае, че превозното средство се отклонява наляво. Или е влязъл в разговор, или в спор, или е гледал в телефона си. Трудно е да се каже“, заяви той пред Digi 24.

Тити Аур анализира и реакцията на шофьора на камиона, като обясни, че средното време за реакция на един водач е около секунда и половина. При такива условия той подчерта, че шансовете за избягване на инцидент са минимални. „Шофьорът на камиона не е имал време да направи нищо... от моя гледна точка не е могъл да избегне сблъсъка. Така или иначе, той не е виновен“, обясни той.

Tragedie în județul Timiș: accident între un autotren, o autocisternă și un microbuz. Șapte morți și mai mulți răniți https://t.co/IwX2Ht4W1K pic.twitter.com/XuN6eVwHss — TVR Info (@StirileTVR) January 27, 2026

Според кадри от камери за видеонаблюдение шофьорът на микробуса се е опитал да извърши изпреварване. Въпреки че е трябвало да се върне в своята лента, той се е сблъскал с автоцистерна, която се е движила в насрещното платно съгласно правилата. Вследствие на удара микробусът е изхвърлен извън пътното платно. Сблъсъкът е бил опустошителен, а превозното средство е почти напълно унищожено.

„Около 13:05 ч. бяхме повикани да се намесим при пътен инцидент на E70 близо до Лугожел. На мястото на инцидента бяха изпратени спешно един автомобил за първоначална намеса и командване, един спасителен автомобил, един пожарен автомобил, два екипа на SMURD и един специализиран автомобил за транспорт на множество пострадали (ATPVM). В инцидента участват камион, автоцистерна, микробус за превоз на пътници (8+1) и лек автомобил. По първоначални данни до момента са установени 7 загинали на място. Същевременно на други двама души се оказва медицинска помощ и ще бъдат транспортирани в болница. Общият брой на пострадалите в инцидента се установява. Мисията е в динамика“, се казва в съобщение на Инспектората за извънредни ситуации (ISU) Тимиш.

Tragic news before Thursday’s Lyon 🇫🇷 vs PAOK 🇬🇷 match. PAOK fans traveling through Romania were involved in a highway accident. Six lives lost. Our thoughts are with the victims, their families, their friends and the PAOK community. 🕯️🤍🖤 pic.twitter.com/xq1AbuZd41 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 27, 2026

Началникът на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат също коментира трагедията пред Digi24: „Както знаете, в инцидента участваха няколко превозни средства, едно от които цистерна, натоварена с алкохол, но, за щастие, без течове и особени проблеми в това отношение. Резултатът обаче, за съжаление, е трагичен – със седем загинали. Бяха поискани и имаше намерение да се изпратят хеликоптери от Арад и Карансебеш, но метеорологичните условия не позволиха това“.