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Честита Нова Година от волейболния ЦСКА

  • 1 януари 2022 | 19:28
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Честита Нова Година от волейболния ЦСКА

Новогодишен поздрав отправиха представители на Волейболен клуб ЦСКА към всички армейци и приятели на волейбола.   

В празничното послание се включиха президентът и старши-треньор Александър Попов, най-опитният състезател и помощник Ивайло Стефанов, като и младите волейболисти на "червените" Георги Татаров и Йоана Атанасова.

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