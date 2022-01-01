Честита Нова Година от волейболния ЦСКА

Новогодишен поздрав отправиха представители на Волейболен клуб ЦСКА към всички армейци и приятели на волейбола.

В празничното послание се включиха президентът и старши-треньор Александър Попов, най-опитният състезател и помощник Ивайло Стефанов, като и младите волейболисти на "червените" Георги Татаров и Йоана Атанасова.

Гледайте Лига на нациите, Шампионска лига, Световно клубно първенство, Световно първенство 2022 и още много волейбол на световно ниво в ефира на MAX Sport.