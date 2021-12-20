Силен Матей Казийски с 14 точки, Тренто отнесе Латина

Българската волейболна звезда Матей Казийски и тимът на Итас Трентино (Тренто) записаха девета победа в италианската Суперлига.

Воденият от Анджело Лоренцети отбор надигра Топ Волей Чистерна (Латина) с 3:0 (25:15, 25:14, 25:22) в мач от 13-и кръг на първенството, изигран в "BLM Group Арена".

Матей Казийски изигра пореден много добър мач, като се разписа с 14 точки (2 аса, 71% ефективност в атака, 27% перфектно и 47% позитивно посрещане - +9), като бе втори по резултатност.

Най-резултатен бе Даниеле Лавия с 16 точки (2 блока, 70% ефективност в атака, 44% перфектно и 78% позитивно посрещане - 10) и бе отличен за MVP на срещата.

За Чистерна Джакомо Рафаели завърши с 15 точки (1 блокада).

Тренто е 4-ти във временното класиране с 25 точки (8 победи, 3 загуби), Латина е 9-и с 13 точки (4 успеха, 8 поражения).

В следващия си двубой Тренто среща Алианц (Милано), на 22 декември (сряда), като мачът е отложен от 12-и кръг.

ИТАС ТРЕНТИНО (ТРЕНТО) - ТОП ВОЛЕЙ (ЧИСТЕРНА) 3:0 (25:15, 25:14, 25:22)

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли 2, Даниеле Лавиа1 6, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 14, Алесандро Микиелето 9, Сречко Лисинац 2, Марко Подрасчанин 6 - Юлиан Ценгер-либеро (Вуут Д’Хеер 5, Карло Де Анджелис-либеро, Даниеле Аригати 1)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ЧИСТЕРНА: Микеле Баранович 1, Петър Дърлич 6, Томазо Риналди 6, Джакомо Рафаели 5, Ейдън Зингел 2, Елиа Боси 4 - Доменико Кавачини-либеро (Бардиа Саадат 5, Лоренцо Джани, Матео пикио-либеро)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

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