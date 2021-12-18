Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с чиста 9-а победа в Русия

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, постигна втора поредна и общо 9-а победа в Суперлигата на Русия. "Железничарите" надиграха категорично като гости Урал (Уфа) с 3:0 (25:19, 25:18, 29:27) в мач от 10-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

Така Локомотив най-вероятно ще остане на второ място във временното класиране (б.р. ако утре гранда Зенит (Казан) победи Белогорие (Белгород) ще остане начело) с 9 победи, 1 загуба и 27 точки. В следващия 11-и кръг момчетата на Константинов приемат АСК (Нижний Новгород). Мачът е на 4 януари (вторник). Следващия уикенд пък Локомотив ще играе на финалната четворка за Купата на Русия, където на полуфиналите ще спори именно с казанци. Тази среща е в събота (25 декември) от 15,00 часа българско време.

Най-полезни за Локомотив станаха Сергей Савин (3 блока, 64% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +9) и Дражен Лубурич (1 блок, 3 аса и 44% ефективност в атака - +7) със 17 и 16 точки за победата.

За домакините от Урал Максим Шемятихин (2 блока и 38% ефективност в атака) и Иван Демаков (3 блока и 67% ефективност в атака - +9) реализираха по 11 точки.

УРАЛ (УФА) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 0:3 (19:25, 18:25, 27:29)

УРАЛ: Роман Жос 5, Максим Шемятихин 11, Егор Феоктистов 10, Никола Марешал 6, Александър Гуцалюк 2, Иван Демаков 11 - Владимир Шишкин-либеро (Евгений Рибаков, Кирил Пиун, Сергей Бондарев, Сергей Багрей, Данийл Харитонов)

Старши треньор: ИГОР ШУЛЕПОВ

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 1, Дражен Лубурич 16, Сергей Савин 17, Алексей Родичев 5, Илияс Куркаев 9, Дмитрий Лизик 7 – Роман Мартинюк-либеро (Игор Тисевич, Денис Черейский, Павел Круглов 1, Семьон Кривитченко-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ.

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