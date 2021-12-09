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ВК ЦСКА организира детски коледен турнир

  • 9 декември 2021 | 20:29
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ВК ЦСКА организира детски коледен турнир

Волейболен клуб ЦСКА организира детски коледен турнир за момичета и момчета на възраст 12 – 13 години. Участие ще вземат 120 деца от 8 отбора.  Зала „Васил Симов“ ще се изпълни с коледно настроение, веселие  и спортен хъс. Дядо Коледа ще поздрави малките спортисти, а джуджетата ще рецитират стихотворения, в чест на белобрадия старец. В духа на българските традиции, турнирът ще бъде открит с хоро, в изпълнение на отбор кадетки.

Разбира се, Коледа без изненади не може. Участниците ще получат много лакомства и подаръци от „Хиполенд“.

                                       УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ

МОМЧЕТА                                                                                МОМИЧЕТА

ВК ЦСКА – момчета 12 г.                           ВК ЦСКА – момичета 12 г.

ВК ЦСКА – момчета 13 г.                           ВК ЦСКА – момичета 13 г.

ВАСК – момчета до 12 г.                           ВАСК – момичета 12 г.

ВАСК – момчета 13 г.                                 ВАСК – момичета 13 г.

ПРОГРАМА

12.12.2021 година (неделя)

09.00 ч.         ВК ЦСКА – ВАСК /момчета 13 г./

10.00 ч.         ОТКРИВАНЕ  НА ТУРНИРА

11.00 ч.         ВК ЦСКА – ВАСК /момичета 13 г./

12.00 ч.         ВК ЦСКА – ВАСК /момчета до 12 г./

13.00 ч.         ВК ЦСКА – ВАСК /момичета до 12 г./

Играе се 2 от 3 гейма. Първите два гейма до 25 точки, третия гейм  до 15 точки.

Молим , всички деца по възможност да бъдат с коледни шапки.

След завършване на всеки мач, молим отборите участващи в него да напуснат залата, предвид епидемиологичната обстановка.

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