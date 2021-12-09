ВК ЦСКА организира детски коледен турнир

Волейболен клуб ЦСКА организира детски коледен турнир за момичета и момчета на възраст 12 – 13 години. Участие ще вземат 120 деца от 8 отбора. Зала „Васил Симов“ ще се изпълни с коледно настроение, веселие и спортен хъс. Дядо Коледа ще поздрави малките спортисти, а джуджетата ще рецитират стихотворения, в чест на белобрадия старец. В духа на българските традиции, турнирът ще бъде открит с хоро, в изпълнение на отбор кадетки.

Разбира се, Коледа без изненади не може. Участниците ще получат много лакомства и подаръци от „Хиполенд“.

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ

МОМЧЕТА МОМИЧЕТА

ВК ЦСКА – момчета 12 г. ВК ЦСКА – момичета 12 г.

ВК ЦСКА – момчета 13 г. ВК ЦСКА – момичета 13 г.

ВАСК – момчета до 12 г. ВАСК – момичета 12 г.

ВАСК – момчета 13 г. ВАСК – момичета 13 г.

ПРОГРАМА

12.12.2021 година (неделя)

09.00 ч. ВК ЦСКА – ВАСК /момчета 13 г./

10.00 ч. ОТКРИВАНЕ НА ТУРНИРА

11.00 ч. ВК ЦСКА – ВАСК /момичета 13 г./

12.00 ч. ВК ЦСКА – ВАСК /момчета до 12 г./

13.00 ч. ВК ЦСКА – ВАСК /момичета до 12 г./

Играе се 2 от 3 гейма. Първите два гейма до 25 точки, третия гейм до 15 точки.

Молим , всички деца по възможност да бъдат с коледни шапки.

След завършване на всеки мач, молим отборите участващи в него да напуснат залата, предвид епидемиологичната обстановка.

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