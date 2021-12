WINBET раздава зимни кеш награди с избрани игри Pragmatic Play

Всички клиенти на сайта winbet.bg, които изберат да се забавляват с избрани онлайн казино игри на Pragmatic Play до 11 декември 2021 г. и ще имат възможност да спечелят 250 кеш награди, раздадени на случаен принцип.

Общата стойност на премиите е 10 000 лв., а отделните парични премии могат да достигнат до 1000 лв. Те ще бъдат раздадени сред играчите с печеливши завъртания на някоя от включените в предложението игри, като минималният квалифициращ залог е само 0,50 лв.

Сред игрите, включени в Зимните кеш награди на WINBET са 20 предпочитани и търсени заглавия от каталога на Pragmatic Play, сред които повлияната от китайския фолклор Money Mouse, пъстрата Sweet Bonanza, „египетското“ приключение John Hunter & The Tomb of the Scarab Queen, класическото „плодово“ забавление Extra Juicy и много други.

Пълният списък на включените игри и правилата и условията на промоцията са на сайта winbet.bg ->