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  3. Никола Попов ще ръководи ЦСКА - София - Черно море

Никола Попов ще ръководи ЦСКА - София - Черно море

  • 8 декември 2021 | 16:05
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Никола Попов ще ръководи ЦСКА - София - Черно море

Никола Попов ще ръководи дербито от 19-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА - София и Черно море. Георги Кабаков ще свири гостуването на Левски на Берое в Стара Загора, а Васимир Ел-Хатиб получи наряд за мача между Лудогорец и Пирин (Благоевград).

Съдийски назначения за срещите от 19-ти кръг в efbet Лига:

10 декември 2021 г., петък, 16:30 ч. ПФК Локомотив 1926 - ПФК Ботев Враца ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Никифор Деянов Велков СН: Стоян Христов Денев

11 декември 2021 г., събота, 12:00 ч. ФК Локомотив 1929 - ПФК Арда Кърджали 1924 ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Георги Спасов Славов

11 декември 2021 г., събота, 14:15 ч. ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913 ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Костадин Ангелов Гергинов

11 декември 2021 г., събота, 16:30 ч. ПФК Ботев АД - ФК Царско село 2015 ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Димитър Панайотов Костов

12 декември 2021 г., неделя, 14:15 ч. ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Атанас Петров Бозев

12 декември 2021 г., неделя, 16:30 ч. ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Левски ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Диян Христов Вълков СН: Радан Василев Мирянов

13 декември 2021 г., понеделник, 16:30 ч. ПФК Лудогорец 1945 - Футболен Клуб Пирин АД ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски СН: Ичко Лозев Лозев

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