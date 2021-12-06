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Пламен Константинов: В Шампионската лига ще залагаме твърдо на домакинските двубои

  • 6 декември 2021 | 14:30
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Пламен Константинов: В Шампионската лига ще залагаме твърдо на домакинските двубои

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, постигна победа №8 в Суперлигата на Русия.  

„Железничарите“ се наложиха у дома над младия тим на Факел (Новий Уренгой) с 3:0 (25:19, 25:22, 29:27) в мач от 9-ия кръг

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с победа №8 в Русия
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с победа №8 в Русия

„Разбира се, сега отборът ни няма идеален игрови тонус след всичките полети, свързани с Шампионската лига. Главното е, че успяхме да постигнем нужния резултат. По играта ни има много въпроси, това не бе нашият най-добър мач. Използвахме добре видеоповторенията, в този план те ни помогнаха. Но хубавото е, че успяхме да победим след тежката среща с италианския Кучине Лубе (Чивитанова).

Пламен Константинов

Всеки отбор след такъв мач няма да бъде в идеално състояние, най-вече в психологически план. Не искам да ни оправдавам, но като цяло беше сложно. Най-големият проблем – разликата в часовите пояси. В Европа често правят двубоите в 7-8 часа вечерта, в предишния сезон ние имахме коректно разписание на тренировките, ние привикнахме към това време.

Сега имахме полуфинал за Купата на Русия и това беше невъзможно. Това дори ни повлия повече, от двата полета и 4 часа път с автобус. В Шампионската лига ще залагаме твърдо на домакинските двубои, както и тези двубои, където можем да регулираме тренировъчния процес“, заяви Пламен Константинов.

Пламен Константинов

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