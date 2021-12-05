Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ Б Група
ББЛ А група
Запад
Политехника – Спортист Своге – 84:105
Балкан -2 – Правец – 101:78
Локомотив София – Микс – 106:81
ЦСКА – Хебър – 82:65
Изток
Светкавица – ИУ – 61:69
Шоутайм – Шабла – 85:66
ББЛ Б група
Изток
Олд файв – Светкавица Б – 36:85
Консуматорите – Шоутайм Б – 75:68
Ънстопабъл Б – Спортбаскет ГТ – 79:51
Калиакра – Черноморец Балчик – 39:69
Център
Дрийм тийм Троян – Гочита – 84:56
Чардафон Б – Мега Жега – 107:66
Локомотив Горна Оряховица Б – Предаторс - 62:63
Юг
Олд скул бойс – Пловдив Мамбас – 47:91
Хасково – Олимпия Ямбол – 76:78
Казанлък – Асеновец 2005 – 62:55
Майна таун – Раковски – 62:85
Рогош – Хебър Б – 72:113
3.6.9. Баскетболен клуб – Атлетик 95 Куклен – 70:61
Снимка: ББЛ
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