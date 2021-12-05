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  3. Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ Б Група

Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ Б Група

  • 5 декември 2021 | 22:52
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Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ Б Група

ББЛ А група 

Запад 
Политехника – Спортист Своге – 84:105 
Балкан -2 – Правец – 101:78 
Локомотив София – Микс – 106:81 
ЦСКА – Хебър – 82:65 

Изток 
Светкавица – ИУ – 61:69 
Шоутайм – Шабла – 85:66

ББЛ Б група 

Изток 
Олд файв – Светкавица Б – 36:85 
Консуматорите – Шоутайм Б – 75:68 
Ънстопабъл Б – Спортбаскет ГТ – 79:51 
Калиакра – Черноморец Балчик – 39:69 

Център 
Дрийм тийм Троян – Гочита – 84:56 
Чардафон Б – Мега Жега – 107:66
Локомотив Горна Оряховица Б – Предаторс -  62:63 

Юг 
Олд скул бойс – Пловдив Мамбас – 47:91 
Хасково – Олимпия Ямбол – 76:78 
Казанлък – Асеновец 2005 – 62:55 
Майна таун – Раковски – 62:85 
Рогош – Хебър Б – 72:113 
3.6.9. Баскетболен клуб – Атлетик 95 Куклен – 70:61

Снимка: ББЛ

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