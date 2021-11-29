Някои от големите звезди в плуването потвърдиха участие на Световното в Абу Даби

След по-малко от месец Абу Даби ще приеме Световното първенство по плуване на 25-метров басейн. На шампионата, който ще се проведе от 16 до 21 декември, вече участие са потвърдили някои от големите звезди на световното плуване.

Сред тях са носителят на шест олимпийски медала и световен шампион Кайл Чалмърс (Австралия), двойният златен олимпийски медалист от Токио 2020 Том Дийн (Великобритания), многократният световен шампион Дайа Сето (Япония), Матю Сейтс (РЮА), Лидия Джейкъби (САЩ) и други.

Кайл Чалмърс подобри 13-годишния световен рекорд на 100 м свободен стил

Чалмърс прави изключително впечатляваща година до момента, а през октомври подобри и световния рекорд на 100 метра свободен стил на малък басейн, като от него се очакват много силни резултати и в Абу Даби.