Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ В Група
ББЛ А група
Запад
Славия – Правец – 51:73
Хебър – Политехника – 91:69
Микс – Енигма Фойерверк – 71:78
Изток
ИУ – Шабла – 71:69
Шумен -2 – Шоутайм – 83:70
Светкавица – Ънстопабъл – 79:58
Център
Чавдар Троян - Вихър Айтос – 87:81
Дунав Русе – Чардафон – 61:75
Локомотив Горна Оряховица – Бавни и яростни – 73:83
ББЛ Б група
Запад
НСА – Спортни настилки зуум дизайн – 75:70
Юг
Казанлък – 3.6.9 Баскетболен клуб – 93:64
Олимпия Ямбол – Майна таун – 77:80
Пловдив Мамбас – Атлетик 95 Куклен – 78:49
Асеновец 2005 – Рогош – 91:68
Снимка: ББЛ
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