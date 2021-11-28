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Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ В Група

  • 28 ноември 2021 | 22:27
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Всички резултати от мачовете в ББЛ А и ББЛ В Група

ББЛ А група 

Запад 

Славия – Правец – 51:73 
Хебър – Политехника – 91:69 
Микс – Енигма Фойерверк – 71:78 

Изток 

ИУ – Шабла – 71:69 
Шумен -2 – Шоутайм – 83:70 
Светкавица – Ънстопабъл – 79:58 

Център 

Чавдар Троян  - Вихър Айтос – 87:81 
Дунав Русе – Чардафон – 61:75 
Локомотив Горна Оряховица – Бавни и яростни – 73:83

ББЛ Б група 

Запад 

НСА – Спортни настилки зуум дизайн – 75:70 

Юг 

Казанлък – 3.6.9 Баскетболен клуб – 93:64 
Олимпия Ямбол – Майна таун – 77:80 
Пловдив Мамбас – Атлетик 95 Куклен – 78:49 
Асеновец 2005 – Рогош – 91:68

Снимка: ББЛ
 

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