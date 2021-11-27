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  3. Станимир Тренчев ще ръководи ЦСКА - София - Локомотив (София)

Станимир Тренчев ще ръководи ЦСКА - София - Локомотив (София)

  • 27 ноември 2021 | 15:59
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Станимир Тренчев ще ръководи ЦСКА - София - Локомотив (София)

БФС обяви съдийските назначения за междинния 17 кръг в efbet Лига, който ще се проведе от вторник (30 ноември) до 2 декември (четвъртък). 
Столичното дерби между ЦСКА - София и Локомотив (София) е поверено на Станимир Тренчев. Никола Попов ще ръководи Царско село и Левски, а главен рефер на Лудогорец - Арда ще бъде Владимир Вълков. 

Ето всички съдийски назначения за 17-ия кръг:

30 ноември 2021 г., вторник, 15:00 ч. 

ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца 

ГС: Мустафа Севди Шефкет 
АС1: Георги Пламенов Тодоров 
АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев 
АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Владимиров Игнатов

30 ноември 2021 г., вторник, 17:30 ч. 

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913 

ГС: Георги Юлиянов Иванов 
АС1: Дениз Пиринов Соколов 
АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Владимир Вълков Вълков 
АВАР: Христо Пламенов Хаджийски СН: Ахмед Яшар Ахмед

1 декември 2021 г., сряда, 15:00 ч. 

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море 

ГС: Ивайло Иванов Стоянов 
АС1: Иво Николаев Колев 
АС2: Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Станислав Георгиев Тодоров 
АВАР: Павлета Веселинова Рашкова СН: Димитър Панайотов Костов

1 декември 2021 г., сряда, 17:30 ч. 

ФК Царско село 2015 - ПФК Левски 

ГС: Никола Антонов Попов 
АС1: Петър Николов Джугански 
АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димитър Димитров Димитров 
АВАР: Даниел Милков Ников СН: Георги Василев Йорданов

2 декември 2021 г., четвъртък, 12:45 ч. 

ФК ЦСКА 1948 - Футболен Клуб Пирин АД 

ГС: Георги Милков Гинчев 
АС1: Илиян Петров Капарашев 
АС2: Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков 
АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Йордан Костадинов Иванов

2 декември 2021 г., четвъртък, 15:00 ч. 

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924 

ГС: Владимир Вълков Вълков 
АС1: Георги Йорданов Дойнов 
АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев 
АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Кольо Димитров Данев

2 декември 2021 г., четвъртък, 17:30 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Локомотив 1929 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев 
АС1: Димитър Добромиров Димитров 
АС2: Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Николов Кабаков 
АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Атанас Петров Бозев

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