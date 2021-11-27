Станимир Тренчев ще ръководи ЦСКА - София - Локомотив (София)
БФС обяви съдийските назначения за междинния 17 кръг в efbet Лига, който ще се проведе от вторник (30 ноември) до 2 декември (четвъртък).
Столичното дерби между ЦСКА - София и Локомотив (София) е поверено на Станимир Тренчев. Никола Попов ще ръководи Царско село и Левски, а главен рефер на Лудогорец - Арда ще бъде Владимир Вълков.
Ето всички съдийски назначения за 17-ия кръг:
30 ноември 2021 г., вторник, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Мустафа Севди Шефкет
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Владимиров Игнатов
30 ноември 2021 г., вторник, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Юлиянов Иванов
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Христо Пламенов Хаджийски СН: Ахмед Яшар Ахмед
1 декември 2021 г., сряда, 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Станислав Георгиев Тодоров
АВАР: Павлета Веселинова Рашкова СН: Димитър Панайотов Костов
1 декември 2021 г., сряда, 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Петър Николов Джугански
АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Даниел Милков Ников СН: Георги Василев Йорданов
2 декември 2021 г., четвъртък, 12:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Илиян Петров Капарашев
АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Йордан Костадинов Иванов
2 декември 2021 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Кольо Димитров Данев
2 декември 2021 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Локомотив 1929
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Димитър Добромиров Димитров
АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Атанас Петров Бозев