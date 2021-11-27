Станимир Тренчев ще ръководи ЦСКА - София - Локомотив (София)

БФС обяви съдийските назначения за междинния 17 кръг в efbet Лига, който ще се проведе от вторник (30 ноември) до 2 декември (четвъртък).

Столичното дерби между ЦСКА - София и Локомотив (София) е поверено на Станимир Тренчев. Никола Попов ще ръководи Царско село и Левски, а главен рефер на Лудогорец - Арда ще бъде Владимир Вълков.

Ето всички съдийски назначения за 17-ия кръг:

30 ноември 2021 г., вторник, 15:00 ч.



ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца



ГС: Мустафа Севди Шефкет

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Владимиров Игнатов

30 ноември 2021 г., вторник, 17:30 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Юлиянов Иванов

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Христо Пламенов Хаджийски СН: Ахмед Яшар Ахмед

1 декември 2021 г., сряда, 15:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море



ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Иво Николаев Колев

АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Станислав Георгиев Тодоров

АВАР: Павлета Веселинова Рашкова СН: Димитър Панайотов Костов

1 декември 2021 г., сряда, 17:30 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Левски



ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Петър Николов Джугански

АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Димитър Димитров Димитров

АВАР: Даниел Милков Ников СН: Георги Василев Йорданов

2 декември 2021 г., четвъртък, 12:45 ч.



ФК ЦСКА 1948 - Футболен Клуб Пирин АД



ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Илиян Петров Капарашев

АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Красимир Владимиров Миланов СН: Йордан Костадинов Иванов

2 декември 2021 г., четвъртък, 15:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Георги Йорданов Дойнов

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев

АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Кольо Димитров Данев