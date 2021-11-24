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Колби Ковингтън: Хорхе Масвидал ми завижда

  • 24 ноември 2021 | 09:35
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Колби Ковингтън: Хорхе Масвидал ми завижда

От най-големи приятели Колби Ковингтън и Хорхе Масвидал станаха най-големи врагове. А сега Ковингтън обвини Мавидал и в завист.

Колкото повече говорят един за друг двамата бойци, толкова по-близко сме до двубой помежду им. Определено битка между Ковингтън и Масвидал ще продаде много гледания, а и атрактивният "Chaos" идва след петрундова война срещу Камару Усман в двубой за титлата в полусредната категория.

За момента Колби е човекът, който най-много затрудни шампиона, въпреки че не успя да го победи.

"Gamebred" от своя страна идва след загуба с нокаут от ръцете на "The Nigerian Nightmare." Това бе и първа загуба с нокаут за Масвидал в неговата кариера.

"Бяхме най-добри приятели, неотлъчно заедно. Живеехме заедно в продължение на няколко години, а приятели бяхме почти десетилетие," сподели Ковингтън.

"Кой може да предположи, че бихме говорили така един за друг? Ако го видя на улицата, със сигурност ще го сваля по глава и ще му се наложи да ходи в болница. Няма да може да си позволи лечението там. Искам UFC да му платят медицинските разходи, след като го пребия в Октагона. Затова не искам да го бия на улицата.

Това е лична битка. Това е възможно най-истинско. Всеки, който си мисли, че сме приятели, не знам още какво си мисли. Може би пуши нещо много силно”, добави Колби.

mma.bg

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