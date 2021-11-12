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Гьотце: Вечно ще съм благодарен на Льов

  • 12 ноември 2021 | 18:30
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Гьотце: Вечно ще съм благодарен на Льов

Героят за Германия от световното първенство в Бразилия Марио Гьотце отдаде дължимото на бившия селекционер Йоахим Льов и заяви, че вечно ще му бъде благодарен за доверието, което винаги е проявявал към него. Гьотце отбеляза победния гол за германския национален отбор във финала срещу Аржентина на шампионата през 2014 година, влизайки като резерва. 

"Йоахим Льов беше много важен треньор в моята кариера, който повярва в мен още в първите години от кариерата ми. Постигнах най-големия си успех под негово ръководство и ще му бъда вечно благодарен", коментира Марио Гьотце, който в момента играе за нидерландския ПСВ Айндховен. "Желая му всичко най-добро занапред и се надявам е постигнал всичките си цели до момента", добави 29-годишният Гьотце.

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