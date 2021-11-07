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Всички резултати от ББЛ А и Б група

  • 7 ноември 2021 | 21:44
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Всички резултати от ББЛ А и Б група

Всички резултати от мачовете този уикенд: 

ББЛ А група 

Запад 
Политехника – Енигма Фойерверк – 86:84 
Миньор 2015 – Славия – 85:65 
Фаб Файв – Хебър – 53:64 
ЦСКА – Правец – 74:63 

Изток 
ИУ – Шумен -2 – 79:82 
Шабла – Светкавица – 80:83 
Шоутайм – Ънстопабъл – 64:56 

Център 
Вихър Айтос – Дунав Русе – 77:48 
Чавдар Троян – Бавни и яростни – 58:55 
Локомотив Горна Оряховица – Чардафон – 62:54 

ББЛ Б група 

Изток 
Шоутайм Б – Ънстопабъл Б – 95:97 
Светкавица Б – Черноморец Балчик – 71:44 
Олд Файв – Консуматорите – 53:96 
Спортбаскет ГТ – Калиакра – 93:54 

Център 
Гочита – Локомотив Горна Оряховица Б – 66:65 
Предаторс – Ударникъ – 61:98 
Мега Жега – Дрийм тийм Троян – 60:72 

Юг 
Пловдив мамбас – Олимпия Ямбол – 77:73 
Майна таун – Казанлък – 64:59 
Олд скул бойс – Асеновец 2005 – 65:74 
Хасково – Рогош – 91:73

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