Всички резултати от ББЛ А и Б група
Всички резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Политехника – Енигма Фойерверк – 86:84
Миньор 2015 – Славия – 85:65
Фаб Файв – Хебър – 53:64
ЦСКА – Правец – 74:63
Изток
ИУ – Шумен -2 – 79:82
Шабла – Светкавица – 80:83
Шоутайм – Ънстопабъл – 64:56
Център
Вихър Айтос – Дунав Русе – 77:48
Чавдар Троян – Бавни и яростни – 58:55
Локомотив Горна Оряховица – Чардафон – 62:54
ББЛ Б група
Изток
Шоутайм Б – Ънстопабъл Б – 95:97
Светкавица Б – Черноморец Балчик – 71:44
Олд Файв – Консуматорите – 53:96
Спортбаскет ГТ – Калиакра – 93:54
Център
Гочита – Локомотив Горна Оряховица Б – 66:65
Предаторс – Ударникъ – 61:98
Мега Жега – Дрийм тийм Троян – 60:72
Юг
Пловдив мамбас – Олимпия Ямбол – 77:73
Майна таун – Казанлък – 64:59
Олд скул бойс – Асеновец 2005 – 65:74
Хасково – Рогош – 91:73
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