ЦСКА излезе на първо място във волейболния шампионат при мъжете
Първенство на България по волейбол при мъжете, срещи от третия кръг:
Пирин Разлог - Нефтохимик 2010 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:21)
Ботев Луковит - Берое 2016 3:0 (25:23, 25:22, 25:21)
вторник:
Сливнишки герой - Дунав Русе 0:3 (18:25, 18:25, 19:25)
Марек Юнион-Ивкони - Левски София 1:3 (22:25, 25:20, 19:25, 21:25)
Локомотив Пловдив - Раковски-1964 3:0 (25:16, 25:20, 25:23)
Славия - Дея спорт Бургас 1:3 (25:21, 23:25, 14:25, 12:25)
Монтана - Добруджа 07 3:0 (25:17, 25:17, 25:21)
отложен мач
Хебър - ЦСКА
двубоя от четвъртия кръг:
ЦСКА - Дунав Русе 3 :1 (22:25, 25:23, 25:15, 25:21)
ЦСКА с трета поредна победа в Efbet Супер Волей
класиране:
1. ЦСКА 3 3 0 9:2 9 точки
2. Пирин 3 3 0 9:4 8
3. Хебър 2 2 0 6:0 6
4. Дея спорт Бургас 3 2 1 6:4 6
5. Дунав 4 2 2 7:7 6
6. Нефтохимик 2010 3 2 1 7:5 5
7. Марек Юнион-Ивкони 3 1 2 6:6 4
8. Левски София 3 1 2 4:7 4
9. Сливнишки герой 2 1 1 3:3 3
10. Добруджа 07 3 1 2 3:6 3
11. Берое 2016 3 1 2 4:6 3
12. Монтана 3 1 2 4:6 3
13. Ботев Луковит 3 1 2 3:6 3
14. Локомотив Пловдив 2 1 1 3:3 3
15. Славия 1 0 1 1:3 0
16. Раковски-1964 3 0 3 0:9 0
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