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  3. Избраха Пламен Константинов за треньор на Идеалния отбор на 5-ия кръг в Русия

Избраха Пламен Константинов за треньор на Идеалния отбор на 5-ия кръг в Русия

  • 3 ноември 2021 | 17:25
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Избраха Пламен Константинов за треньор на Идеалния отбор на 5-ия кръг в Русия

Бившият селекционер на националния отбор на България по волейбол за мъже Пламен Константинов бе избран за треньор на Идеалния отбор на 5-ия кръг в Суперлигата на Русия. 

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) развенчаха и “Дрийм тийм”-а на Зенит (Санкт Петербург)
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) развенчаха и “Дрийм тийм”-а на Зенит (Санкт Петербург)

Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов разгроми вицешампиона Зенит (Санкт Петербург) с 3:0 и с пълен актив от 15 точки разделя първото място във временното класиране заедно със Зенит (Казан).

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