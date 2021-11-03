Избраха Пламен Константинов за треньор на Идеалния отбор на 5-ия кръг в Русия

Бившият селекционер на националния отбор на България по волейбол за мъже Пламен Константинов бе избран за треньор на Идеалния отбор на 5-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) развенчаха и “Дрийм тийм”-а на Зенит (Санкт Петербург)

Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов разгроми вицешампиона Зенит (Санкт Петербург) с 3:0 и с пълен актив от 15 точки разделя първото място във временното класиране заедно със Зенит (Казан).

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