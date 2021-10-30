Вихър подчини Локо (Дряново)

Вихър (Славяново) надигра с 3:1 гостуващия му Локомотив (Дряново) в мач от 13-ия кръг на Северозападна Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед случилото се на терена. В 27-та минута капитанът им Константин Генков беше спрян с нарушение и Янислав Иванов реализира отсъдената дузпа. Десетина минути преди почивката гостите проведоха бърза контраатака. Последва удар отдясно, вратарят изби, но при добавката равенството беше възстановено.

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Северозапад

През втората част славяновският тим натисна здраво. Създаде ситуации, съперник пък беше на косъм да си вкара автогол, но гредата не позволи. Така се стигна до 82-ата минута, когато Благовест Ленков нахлу отляво и подаде към Цветан Петров, който шутира неспасяемо от десетина метра – 2:1. 180 секунди по-късно пробив на Генков отдясно завърши с пас пред празната врата към Ленков, който фиксира окончателното 3:1.

Стартови състави:

Вихър – 1. Светлин Линев, 17. Станислав Иванов, 23. Тони Паликрушев, 4. Светослав Кръстев, 7. Милен Тодоров, 18. Жюлиен Бенков, 88. Цветан Петров, 10. Йоан Петков, 11. Константин Генков (капитан), 2. Янислав Иванов, 77. Благовест Ленков.

Треньор – Николай Боянов

Локомотив Дряново – 1. Никола Василев, 14. Андрей Петров, 7. Йордан Иванов, 6. Делян Дончев, 16. Веско Караколев, 5. Тихомир Трифонов, 17. Денислав Николов, 8. Константин Йорданов (капитан), 11. Станислав Йорданов, 9. Стивън Манолов, 13. Николай Банов.

Треньор – Светлин Иванов