ЦСКА поведе в класирането на Efbet Супер Волей
Първенство на България по волейбол за мъже, срещи от втория кръг:
Нефтохимик 2010 - Дея спорт 3:0 (25:21, 25:23, 25:23)
Марек Юнион Ивкони - Локомотив Пловдив 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)
Дунав Русе - Добруджа 07 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)
Пирин Разлог - Монтана 3:1 (21:25, 28:26, 28:26, 25:23)
Левски София - ЦСКА 1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 14:25)
събота:
Берое 2016 - Раковски-1964
неделя:
Ботев Луковит - Хебър
ЦСКА взе дербито и нанесе втора поредна загуба на Левски
Временно класиране:
1. ЦСКА 2 2 0 6:1 6 точки
2. Нефтохимик 2010 2 2 0 6:2 5
3. Пирин 2 2 0 6:3 5
4. Марек Юнион-Ивкони 2 1 1 5:3 4
5. Сливнишки герой 1 1 0 3:0 3
6. Хебър 1 1 0 3:0 3
7. Дея спорт Бургас 2 1 1 3:3 3
8. Добруджа 07 2 1 1 3:3 3
9. Дунав 2 1 1 3:4 3
10. Левски София 2 0 2 1:6 1
11. Берое 2016 1 0 1 1:3 0
12. Монтана 2 0 2 1:6 0
13. Локомотив Пловдив 1 0 1 0:3 0
14. Раковски-1964 1 0 1 0:3 0
15. Ботев Луковит 1 0 1 0:3 0
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