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  3. ЦСКА поведе в класирането на Efbet Супер Волей

ЦСКА поведе в класирането на Efbet Супер Волей

  • 29 октомври 2021 | 21:50
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Първенство на България по волейбол за мъже, срещи от втория кръг:

Нефтохимик 2010 - Дея спорт 3:0 (25:21, 25:23, 25:23)

Марек Юнион Ивкони - Локомотив Пловдив 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)

Дунав Русе - Добруджа 07 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

Пирин Разлог - Монтана 3:1 (21:25, 28:26, 28:26, 25:23)

Левски София - ЦСКА 1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 14:25)

събота:

Берое 2016 - Раковски-1964

неделя:

Ботев Луковит - Хебър

ЦСКА взе дербито и нанесе втора поредна загуба на Левски
ЦСКА взе дербито и нанесе втора поредна загуба на Левски

Временно класиране:

1. ЦСКА 2 2 0 6:1 6 точки

2. Нефтохимик 2010 2 2 0 6:2 5

3. Пирин 2 2 0 6:3 5

4. Марек Юнион-Ивкони 2 1 1 5:3 4

5. Сливнишки герой 1 1 0 3:0 3

6. Хебър 1 1 0 3:0 3

7. Дея спорт Бургас 2 1 1 3:3 3

8. Добруджа 07 2 1 1 3:3 3

9. Дунав 2 1 1 3:4 3

10. Левски София 2 0 2 1:6 1

11. Берое 2016 1 0 1 1:3 0

12. Монтана 2 0 2 1:6 0

13. Локомотив Пловдив 1 0 1 0:3 0

14. Раковски-1964 1 0 1 0:3 0

15. Ботев Луковит 1 0 1 0:3 0

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