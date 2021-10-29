Младите ни таланти в борбата тръгват за световното до 23 години

Младите ни борци тръгват за световното първенство до 23 г. в Белград (1-7 ноември). При девойките ще стартират само две състезателки - Рая Кьсева (62) и Изабел Христова (65), и двете от „Челопеч“, водени от треньора Петър Дойнов.

В свободния стил селекционерът Ангел Тодоров ще разчита на 7 състезатели. Сред тях са и по-опитните Джемал Али (86), призьор от европейски първенства за юноши и кадети, както и Георги Иванов (125 кг), втори на Евро 2019 за кадети.

В класическия стил наставникът Юлиян Георгиев, който наскоро спечели световната титла при ветераните, и помощникът му Светлозар Стоянов, тръгват с 6-има борци. В състава са включен Денис Демиров (55), бронзов медалист от Евро 2021 за юноши, Мирослав Емилов, трети на Евро 2019 за кадети, както и Иво Илиев (67), трети на Евро 2019 до 23 г.

Български съдия на шампионата ще бъде Иван Ламбов.

Следва пълният състав:

Свободен стил:

65 кг Стилян Илиев - СК Борба "Димитровград"

74 кг Николай Димитров, СК Борба "Армеец-ЦСКА", София

79 кг Октай Хасан, СК Борба "Армеец-ЦСКА"

86 кг Джемал Али,СК Борба "Армеец-ЦСКА"

92 кг Кольо Димитров, АСК "Сливен"

97 кг Цветан Евтимов, "НСА-Васил Левски"

125 кг Георги Иванов, СК Борба "Димитровград"

Класически стил

55 кг Денис Демиров - СК Борба "Локомотив-93", Варна

60 кг Мирослав Емилов - "Надежда-Оряхово-2014", Оряхово

67 кг Иво Илиев, СК Борба "Челопеч", Челопеч

77 кг Златомир Емилов, СК Борба "ЦСКА-Вл.Стойчев", София

87 кг Светослав Николов, СК Борба "Ботев-93", Враца

97 кг Мариян Маринов - СК Борба "Ботев-93", Враца

Следва пълният състав: Свободен стил: 65 кг Стилян Илиев - СК Борба "Димитровград" 74 кг Николай Димитров, СК Борба "Армеец-ЦСКА", София 79 кг Октай Хасан, СК Борба "Армеец-ЦСКА" 86 кг Джемал Али,СК Борба "Армеец-ЦСКА" 92 кг Кольо Димитров, АСК "Сливен" 97 кг Цветан Евтимов, "НСА-Васил Левски" 125 кг Георги Иванов, СК Борба "Димитровград" Класически стил 55 кг Денис Демиров - СК Борба "Локомотив-93", Варна 60 кг Мирослав Емилов - "Надежда-Оряхово-2014", Оряхово 67 кг Иво Илиев, СК Борба "Челопеч", Челопеч 77 кг Златомир Емилов, СК Борба "ЦСКА-Вл.Стойчев", София 87 кг Светослав Николов, СК Борба "Ботев-93", Враца 97 кг Мариян Маринов - СК Борба "Ботев-93", Враца