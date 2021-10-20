Хебър - Шахтьор 0:0! Следете мача ТУК!!!

Първенецът на България Хебър (Пазарджик) приема беларуския Шахтьор (Солигорск) в първи мач между двата тима от втори квалификационен кръг на Шампионската лига.

Двубоят е от 19:00 часа в зала "Васил Левски" и ще се излъчва пряко по MAX Sport 2.

И в този двубой Хебър нямаше как да бъде воден от своя старши треньор Камило Плачи, който все още лекува здравословни проблеми.

Отлично отиграване в атака на Тодор Алексиев и Хебър поведе с 8:6. Шахтьор изравни при 8:8. Якопо Масари игра технично в атака за 11:11.

ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - ШАХТЬОР, СОЛИГОРСК (БЕЛАРУС) 0:0 (8:6)

ХЕБЪР: Гьорги Гьоргиев, Брадли Гънтър, Тодор Алексиев, Якопо Масари, Виктор Йосифов, Николай Къртев - Теодор Салпаров-либеро

Треньор: МАРТИН КОСТА БЛАНКО

ШАХТЬОР: Алексей Кураш, Павел Авдоченко, Владислав Лошаков, Иля Буров, Андрей Марченко, Артьом Маско - Владислав Драпчински-либеро

Старши треньор: ВИКТОР БЕКША.

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