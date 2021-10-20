Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Хебър - Шахтьор 0:0! Следете мача ТУК!!!

Хебър - Шахтьор 0:0! Следете мача ТУК!!!

  • 20 октомври 2021 | 18:53
  • 444
  • 0

Първенецът на България Хебър (Пазарджик) приема беларуския Шахтьор (Солигорск) в първи мач между двата тима от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. 

Двубоят е от 19:00 часа в зала "Васил Левски" и ще се излъчва пряко по MAX Sport 2.

И в този двубой Хебър нямаше как да бъде воден от своя старши треньор Камило Плачи, който все още лекува здравословни проблеми.
Отлично отиграване в атака на Тодор Алексиев и Хебър поведе с 8:6. Шахтьор изравни при 8:8. Якопо Масари игра технично в атака за 11:11.

ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - ШАХТЬОР, СОЛИГОРСК (БЕЛАРУС) 0:0 (8:6)
ХЕБЪР: Гьорги Гьоргиев, Брадли Гънтър, Тодор Алексиев, Якопо Масари, Виктор Йосифов, Николай Къртев - Теодор Салпаров-либеро
Треньор: МАРТИН КОСТА БЛАНКО
ШАХТЬОР: Алексей Кураш, Павел Авдоченко, Владислав Лошаков, Иля Буров, Андрей Марченко, Артьом Маско - Владислав Драпчински-либеро
Старши треньор: ВИКТОР БЕКША.

Гледайте Лига на нациите, Шампионска лига, Световно клубно първенство, Световно първенство 2022 и още много волейбол на световно ниво в ефира на MAX Sport.

Още от Волейбол

Бивши разпределители на италиански грандове започват в Суперлигата на България

Бивши разпределители на италиански грандове започват в Суперлигата на България

  • 20 окт | 18:41
  • 478
  • 0
Матей Казийски и Тренто ще играят на Световното клубно първенство

Матей Казийски и Тренто ще играят на Световното клубно първенство

  • 20 окт | 18:18
  • 490
  • 0
Мирослава Паскова с 23 точки! Мерт Сигорта с 3-и успех в Турция

Мирослава Паскова с 23 точки! Мерт Сигорта с 3-и успех в Турция

  • 20 окт | 17:17
  • 465
  • 0
Емилия Димитрова с 30 точки! ПТТ Спор (Анкара) с 4-а поредна победа в Турция

Емилия Димитрова с 30 точки! ПТТ Спор (Анкара) с 4-а поредна победа в Турция

  • 20 окт | 17:09
  • 520
  • 0
Дмитрий Мусерский е дисквалифициран за нарушаване на антидопинговите правила през 2013 година

Дмитрий Мусерский е дисквалифициран за нарушаване на антидопинговите правила през 2013 година

  • 20 окт | 16:30
  • 956
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо: ЦСКА винаги играе за победа, чакам феновете да напълнят стадиона!

Стойчо: ЦСКА винаги играе за победа, чакам феновете да напълнят стадиона!

  • 20 окт | 14:34
  • 10130
  • 202
Хубчев с официална позиция за Левски, няма как "сините" да загубят 11 точки

Хубчев с официална позиция за Левски, няма как "сините" да загубят 11 точки

  • 20 окт | 12:17
  • 35750
  • 104
Ето как ще се проверяват феновете на ЦСКА - София за COVID-19 и колко ще струват тестовете

Ето как ще се проверяват феновете на ЦСКА - София за COVID-19 и колко ще струват тестовете

  • 20 окт | 11:45
  • 21090
  • 38
Боби Цонев: Опитват се да вкарат напрежение в Левски, ако има нещо, Стоилов ще ни го каже

Боби Цонев: Опитват се да вкарат напрежение в Левски, ако има нещо, Стоилов ще ни го каже

  • 20 окт | 11:24
  • 14999
  • 47
Нова порция вълнуващи сблъсъци в Шампионската лига

Нова порция вълнуващи сблъсъци в Шампионската лига

  • 20 окт | 07:56
  • 20509
  • 6

Видео акценти

Хебър и Шахтьор излизат за здрава битка от волейболната Шампионска лига

Волейбол

Хебър и Шахтьор излизат за здрава битка от волейболната Шампионска лига
Хебър продължава напред в Шампионската лига след "златен гейм" в Пазарджик!

Волейбол

Хебър продължава напред в Шампионската лига след "златен гейм" в Пазарджик!
Камник - Прометей 1:3

Волейбол

Камник - Прометей 1:3
Карловарско надви трудно Аркада Галац с 3:2 гейма

Волейбол

Карловарско надви трудно Аркада Галац с 3:2 гейма
Олимпиакос с експресна победа с 3:0 гейма над Младост Бръчко

Волейбол

Олимпиакос с експресна победа с 3:0 гейма над Младост Бръчко
Волейболните таланти с поредно признание

Волейбол

Волейболните таланти с поредно признание