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Зенит (Казан) с 3 от 3 в Суперлигата на Русия

  • 16 октомври 2021 | 14:22
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Зенит (Казан) с 3 от 3 в Суперлигата на Русия

Волейболният гранд Зенит (Казан) записа трета поредна победа в Суперлигата на Русия. Възпитаниците на Алексей Вербов разгромиха като гост Газпром-Югра в Сургут с 3:0 (25:16, 25:21, 25:19) в ма от 3-ия кръг.

Полякът Бартош Беднож стана най-резултатен за победителите с 19 точки (2 аса, 6 блока, 52% ефективност в атака, 25% перфектно и 58% позитивно посрещане - +8).

Дмитрий Волков бе изключително ефективен в атака и добави 13 точки (2 аса, 2 блока, 90% ефективност в атака, 25% перфектно и 50% позитивно посрещане - +9).

Рафаел Хабибулин

Максим Михайлов се отчете с 11 точки (2 блока, 47% ефективност в атака - +6)

Иля Ковальов бе най-резултатен за Газпром-Югра с 12 точки (2 аса блока, 33% ефективност в атака, 21% перфектно и 53% позитивно посрещане - +4).

Зенит е лидер във временното класиране с пълен актив от 9 точки (9:0 гейма).

Газпром-Югра е последен с 0 точки (3 загуби).

В следващия 4-и кръг Зенит гостува на АСК в Нижний Новгород на 23 октомври, а Газпром-Югра гостува на шампиона Динамо (Москва).

Бартош Беднож

Суперлига на Русия, 3-и кръг: 
  ГАЗПРОМ-ЮГРА (СУРГУТ) – ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 (16:25, 21:25, 19:25)

ГАЗПРОМ-ЮГРА: Евгений Рукавишников 1, Никита Алексеев 7, Иля Ковальов 12, Дмитрий Макаренко 7, Александър Околич 6, Егор Якутин – Алексей Кабешов-либеро (Раджабдибир Шахбанмирзаев, Артьом Довган 2, Дмитрий Красиков, Иван Никишин)
 Старши треньор: РАФАЕЛ ХАБИБУЛИН
 ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 2, максим Михайлов 11, Бартож Беднож 19, Дмитрий Волков 13, Алексей Кононов 7, Александър Волков 6 – Валентин Голубев-либеро (Андрей Сурмачевский 2, Юрий Бережко, Денис Земчьонок 3, Роман Порошин). 
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

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