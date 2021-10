Радукану добави още един турнир в натоварената си програма

Emma Raducanu's tour level career so far:



Nottingham 250 1R

Wimbledon GS 4R

San Jose 500 1R

US Open GS W



Her schedule over the next month:



Indian Wells 1000 (Oct 6)

Moscow 500 (Oct 18)

Cluj-Napoca 250 (Oct 25th)

Linz 250 (Nov 6)



Many new experiences to come.