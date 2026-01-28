Популярни
  Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

  • 28 яну 2026 | 17:55
  • 199
  • 0
28 яну 2026

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара. На старта на надпреварата 19-годишният българин победи Орен Васер (САЩ) с 6:4, 6:1 за 79 минути игра.

Маздрашки поведе с 4:2 в първия сет, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма за 6:4. Българинът доминираше изцяло във втората част, като взе шест поредни гейма - от 0:1 до 6:1, за да затвори убедително мача.

Във втория кръг Маздрашки ще се изправи срещу четвъртия поставен в схемата Георгий Кравченко. Украинецът надделя с 6:3, 6:3 над Майкъл Чжу от САЩ.

