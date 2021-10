Носителят на Оскар Ейдриън Броуди в партньорство с Johnnie Walker за насърчаването на положителна промяна в Източна Европа

Johnnie Walker, най-широко разпространеното шотландско уиски в света, започва нова кампания в партньорство с носителя на Оскар, актьорът Ейдриън Броуди.

Новата кампания, THE WALKERS, представя героите на нашето съвремие, които не са само посланици на марката, но и двигатели на позитивни промени в обществото. Тя трансформира легендарния слоган KEEP WALKING в призив за всеобщ прогрес. „Светът сега се нуждае от напредък повече от всякога и това е нещо, което можем да постигнем заедно“ е основното послание на марката.

Ейдриън Броуди притежава всички качества на един WALKER. Той винаги е бил готов да направи онова допълнително усилие, за да стане света по-добро място и да предизвика статуквото. Именно той е героят във видеото THE WALKERS, основен вдъхновител на този така нужен прогрес. Разпалвайки представата за това, което е възможно да постигнем, той ни показва, че във всеки от нас има един WALKER, който прегръща промяната и продължава напред.

Ейдриан Броуди вдъхновява зрителите да открият своята вътрешна мотивация и забравени таланти и да ги споделят със света. Кампанията е олицетворение на философията на “Keep Walking”: Ние не се задоволяваме с нещата такива, каквито са. Ние вървим напред.“

„В светът на социалната свързаност, Johnnie Walker винаги е бил движеща сила. От векове събираме хората заедно, а точно сега това е по-важно от всякога. С кампанията THE WALKERS и Ейдриън Броуди като посланик на марката, ние отново даваме глас на нашия ангажимент културата да бъде по-значима част от живота ни.” - казва Fardin Ahmadyar, Бранд мениджър на категория уиски на Diageo за Източна Европа.

„Бях толкова вдъхновен от кампанията, че предложих да направя ремикс на музиката от видеото. Правенето на бийтове е стара моя страст. Ние вървим напред, дори целият свят да спре“, споделя Ейдриън.

Ейдриън Броуди е американски актьор, носител на множество награди, продуцент и модна икона с унгарски семейни корени. Той получава световно признание след главната си роля в Пианистът (2002). Известен е и с огромната страст, която влага в работата си, и стремежа си към обществен напредък.

Броуди наскоро завърши участието си в снимките на продукцията SEE HOW THEY RUN, заедно с актьорите Saoirse Ronan and Sam Rockwell. Това, което следва е звездното му участие във филма на режисьора Уес Андерсън THE FRENCH DISPATCH, който получи своята световна премиера по време на фестивала в Кан през 2021 г. Предстои да го видим и в ролята на Пат Райли, легендарния баскетболен треньор в неозаглавения драматичен сериал на HBO и американския режисьор Adam McKay за отбора на Лос Анджелис Лейкърс през 80-те. Очакваме още и драмата BLONDE на режисьора Андрю Доминик, продуцирана от Netflix; телевизионната поредица CHAPELWAITE, базирана на роман на Стивън Кинг; третия сезон на сериала на HBO НАСЛЕДНИЦИ.

Johnnie Walker е скоч уиски марка номер едно в света (IWSR 2019), харесвана от хората в над 180 страни по света. От основаването й преди 200 години от John Walker и до днес, мастър-блендърите на марката винаги са преследвали вкус и качество над всичко останало.

Днешното портфолио от награждавани уискита на марката включва Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years and Blue Label.

Заедно те съставляват продажби от над 19 милиона каси годишно (IWSR, 2018), превръщайки Johnnie Walker в най-популярната скоч уиски марка в света.