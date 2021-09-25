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  3. Почина олимпийски медалист и бивш световен рекордьор на чук

Почина олимпийски медалист и бивш световен рекордьор на чук

  • 25 септември 2021 | 08:37
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Почина олимпийски медалист и бивш световен рекордьор на чук

Eстонецът Юри Тамм, двоен олимпийски бронзов медалист и бивш световен рекордьор в хвърлянето на чук, e починал по-рано тази седмица на 64-годишна възраст. Тамм беше един от най-добрите хвърлячи на чук в света през 80-те години. Заедно с двата си олимпийски бронзови медала той спечели и световно сребро през 1987 г. За кратко държи световния рекорд през 1980 г. и има 118 хвърляния над 80 метра, разпределени в 45 състезания за 12-годишен период.

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