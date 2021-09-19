Шестима национали ще участват на световното първенство по плажна борба в Румъния
Шестима българи ще участват на световното първенство по плажна борба, което ще се проведе в Констанца (Румъния) от 22 до 27 септември.
Тимът ще бъде воден от треньора Драгомир Стойчев, а съдия на първенството ще бъде Деян Аврамов.
Състав на България:
Юноши:
130 кг Кристиан Димитров, Добруджански юнак, Добрич
Кадети и кадетки:
80 кг Димитър Рачев, Бургас
50 кг Емине Осман, СК Борба Станка Златева, Сливен
70 кг Софи Тенева, СК Борба Станка Златева, Сливен
Мъже:
70 кг Стефан Иванов, Юнак-Локомотив, Русе
80 кг Димитър Ангелов, Черноморец-св.борба, Бургас