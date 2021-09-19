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  3. Шестима национали ще участват на световното първенство по плажна борба в Румъния

Шестима национали ще участват на световното първенство по плажна борба в Румъния

  • 19 септември 2021 | 17:40
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Шестима национали ще участват на световното първенство по плажна борба в Румъния

Шестима българи ще участват на световното първенство по плажна борба, което ще се проведе в Констанца (Румъния) от 22 до 27 септември.

Тимът ще бъде воден от треньора Драгомир Стойчев, а съдия на първенството ще бъде Деян Аврамов.

Състав на България:

Юноши:

130 кг Кристиан Димитров, Добруджански юнак, Добрич

Кадети и кадетки:

80 кг Димитър Рачев, Бургас

50 кг Емине Осман, СК Борба Станка Златева, Сливен

70 кг Софи Тенева, СК Борба Станка Златева, Сливен

Мъже:

70 кг Стефан Иванов, Юнак-Локомотив, Русе

80 кг Димитър Ангелов, Черноморец-св.борба, Бургас

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