Обявиха съдиите за мачовете от Купата на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести назначенията за 1/16-финалите на турнира за Купата на България. Ето и всички съдийски наряди за предстоящите двубои:

21, Сеп 2021 г. Вторник 15:45 ч.

ФК Родопа-Смолян - ПФК Локомотив 1926 ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков



21, Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Ямбол 1915 - ФК Арда ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев



21, Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

Левски 2005 - ФК Царско село 2015 ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Цветан Гошов Горанов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев



21, Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Розова Долина - ПФК Берое ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров



21, Сеп 2021 г. Вторник 18:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК ЦСКА 1948 ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Геро Георгиев Писков



21, Сеп 2021 г. Вторник 18:45 ч.

ФК Етър - ПФК Ботев ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски



22, Сеп 2021 г. Сряда 13:00 ч.

Марек 1915 - ПФК Левски ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров



22, Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Банско - ФК Пирин АД ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев



22, Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Спортист 2009 - ПФК Септември Сф ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева



22, Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Септември - Септември См ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Калин Валентинов Киров 4-ТИ: Мартин Живков Великов



23, Сеп 2021 г. Четвъртък 13:00 ч.

Миньор - ПФК Черно море ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Кирил Валентинов Чакъров 4-ТИ: Благой Кирилов Манов



22, Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен



23, Сеп 2021 г. Четвъртък 16:00 ч.

ФК Марица 1921 - ПФК Славия 1913 ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Георги Иванов Иванов



23, Сеп 2021 г. Четвъртък 16:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Борис Борисов Попов



23, Сеп 2021 г. Четвъртък 19:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Ботев Враца ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Стоян Иванов Стоянов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов