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  3. Обявиха съдиите за мачовете от Купата на България

Обявиха съдиите за мачовете от Купата на България

  • 19 септември 2021 | 13:52
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Обявиха съдиите за мачовете от Купата на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести назначенията за 1/16-финалите на турнира за Купата на България. Ето и всички съдийски наряди за предстоящите двубои: 

21, Сеп 2021 г. Вторник 15:45 ч. 
ФК Родопа-Смолян - ПФК Локомотив 1926 ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

21, Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч. 
ФК Ямбол 1915 - ФК Арда ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

21, Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч. 
Левски 2005 - ФК Царско село 2015 ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Цветан Гошов Горанов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

21, Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч. 
ФК Розова Долина - ПФК Берое ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

21, Сеп 2021 г. Вторник 18:00 ч. 
ПФК Монтана 1921 - ФК ЦСКА 1948 ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Геро Георгиев Писков

21, Сеп 2021 г. Вторник 18:45 ч. 
ФК Етър - ПФК Ботев ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

22, Сеп 2021 г. Сряда 13:00 ч. 
Марек 1915 - ПФК Левски ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

22, Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 
Банско - ФК Пирин АД ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

22, Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 
Спортист 2009 - ПФК Септември Сф ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

22, Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 
ФК Септември - Септември См ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Калин Валентинов Киров 4-ТИ: Мартин Живков Великов

23, Сеп 2021 г. Четвъртък 13:00 ч. 
Миньор - ПФК Черно море ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Кирил Валентинов Чакъров 4-ТИ: Благой Кирилов Манов

22, Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 
Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен

23, Сеп 2021 г. Четвъртък 16:00 ч. 
ФК Марица 1921 - ПФК Славия 1913 ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Георги Иванов Иванов

23, Сеп 2021 г. Четвъртък 16:00 ч. 
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Борис Борисов Попов

23, Сеп 2021 г. Четвъртък 19:00 ч. 
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Ботев Враца ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Стоян Иванов Стоянов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов

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