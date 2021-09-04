Резултати от третия кръг при мъжете на US Open
Резултати от третия кръг в мъжката схема на Откритото първенство на САЩ по тенис:
Карлос Алкарас (Испания) - 3-Стефанос Циципас (Гърция) - 6:3, 4:6, 7:6 (2), 0:6, 7:6 (5)
18-годишен испанец сътвори сензация на US Open
Франсис Тиафо (САЩ) - 5-Андрей Рубльов (Русия) - 4:6, 6:3, 7:6 (6), 4:6, 6:1
24-Даниел Еванс (Великобритания) - Алексей Попирин (Австралия) - 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (1)
Медведев се справи бързо с Андухар
2-Даниил Медведев (Русия) - Пабло Андухар (Испания) - 6:0, 6:4, 6:3
11-Диего Шварцман (Аржентина) - Алекс Молчан (Словакия) - 6:4, 6:3, 6:3
12-Феликс Оже-Алясим (Канада) - 18-Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3