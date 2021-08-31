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Резултати от първия кръг при мъжете на US Open

  • 31 август 2021 | 11:41
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Резултати от първия кръг при мъжете на US Open

Резултати от първия кръг в мъжката схема на Откритото първенство на САЩ по тенис:

ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Сам Рифис (САЩ) - 6:1, 7:6(3), 6:3

2-Даниил Медведев (Русия) - Ришар Гаске (Франция) - 6:4, 6:3, 6:1

3-Стефанос Циципас (Гърция) - Анди Мъри (Великобритания) - 2:6, 7:6(7), 3:6, 6:3, 6:4

5-Андрей Рубльов (Русия) - Иво Карлович (Хърватия) - 6:3, 7:6(3), 6:3

8-Каспер Рууд (Норвегия) - Юичи Сугита (Япония) - 6:3, 6:2, 6:2

11-Диего Шварцман (Аржентина) - Рикардас Беранкис (Литва) - 7:5, 6:3, 6:3

12-Феликс Оже-Алиасим (Канада) - Евгени Донской (Русия) - 7:6(0), 3:6, 7:6(1), 7:6(8)

16-Кристиан Гарин (Чили) - Норберт Гомбос (Словакия) - 6:3, 4:6, 6:4, 7:6(4)

18-Роберто Баутиста Агут (Испания) - Ник Кириос (Австралия) - 6:3, 6:4, 6:0

Хенри Лааксонен (Швейцария) - Джон Милман (Австралия) - 7:6(6), 7:6(2), 6:1

Душан Лайович (Сърбия) - Беноа Пер (Франция) - 6:3, 7:5, 2:6, 6:4

Петер Гойовчик (Германия) - 23-Юго Юмбер (Франция) - 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4

24-Даниел Еванс (Великобритания) - Тиаго Монтейро (Бразилия) - 6:3, 6:7(6), 6:4, 6:1

Кевин Андерсън (Южна Африка) - Иржи Весели (Чехия) - 7:6(1), 4:6, 3:6, 7:6(5), 7:6(4)

Брендън Накашима (САЩ) - 19-Джин Иснър (САЩ) - 7:6(7), 7:6(6), 6:3

Филип Колшрайбер (Германия) - 30-Марин Чилич (Хърватия) - 6:7(4), 6:7(3), 6:2, 6:1, 2:0 и отказ на Чилич

Марко Трунгелити (Аржентина) - 29-Алехандро Давидович Фокина (Испания) - 5:7, 6:3, 7:5, 6:7(3), 6:4

Карлос Алкарас (Испания) - 26-Камерън Нори (Великобритания) - 6:4, 6:4, 6:3

Гуидо Пея (Аржентина) - 32-Филип Крайнович (Сърбия) - 6:7(2), 6:3, 6:2, 6:2

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