Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Гранит (Владая) - ФК Костинброд, двубой от Югозападната трета лига
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Повериха Ботев - Левски на Ивайло Стоянов

Повериха Ботев - Левски на Ивайло Стоянов

  • 18 август 2021 | 15:51
  • 870
  • 3
Повериха Ботев - Левски на Ивайло Стоянов

Съдийската комисия към БФС обяви официално реферите, които ще ръководят мачовете от петия кръг в efbet Лига. Съдийски назначения за мачовете от петия кръг в Първа футболна лига:

20 август, 21.00 часа 
ПФК Ботев Пловдив - ПФК Левски 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов 
АС1: Димитър Добромиров Димитров 
АС2: Георги Любомиров Минев 
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов 
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Георги Владимиров Игнатов

20 август, 18.45 часа 
ФК Царско село 2015 - ФК Арда 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев 
ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Костадин Ангелов Гергинов

21 август, 18.45 часа 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов 
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Евгени Георгиев Георгиев 

21 август, 21.00 часа 
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов 
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Кольо Димитров Данев 

22 август, 18.45 часа 
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913 
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев 
ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев СН: Иван Захариев Вълчев

22 август, 21.00 часа 
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Пирин АД 
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ: Георги Милков Гинчев 
ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Ичко Лозев Лозев 23 август, 

21.00 часа ПФК Берое - ПФК Ботев Враца 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков 
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов СН: Димитър Панайотов Костов

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 с трансферен удар - отмъква проектонационал, спряган за ЦСКА - София

ЦСКА 1948 с трансферен удар - отмъква проектонационал, спряган за ЦСКА - София

  • 18 авг | 17:37
  • 2
  • 0
Спортист (Своге) се подсили с познат чужденец

Спортист (Своге) се подсили с познат чужденец

  • 18 авг | 17:22
  • 301
  • 0
Фенове причакаха ЦСКА - София в Прага

Фенове причакаха ЦСКА - София в Прага

  • 18 авг | 16:58
  • 787
  • 0
Кръгът във Втора лига продължава с девет мача

Кръгът във Втора лига продължава с девет мача

  • 18 авг | 16:56
  • 1923
  • 2
Капитанът на Оборище Георги Нетов: Ние сме семейство!

Капитанът на Оборище Георги Нетов: Ние сме семейство!

  • 18 авг | 15:54
  • 638
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кръгът във Втора лига продължава с девет мача

Кръгът във Втора лига продължава с девет мача

  • 18 авг | 16:56
  • 1923
  • 2
На живо: Григор Димитров - Александър Бублик 4:2 с пробив

На живо: Григор Димитров - Александър Бублик 4:2 с пробив

  • 18 авг | 16:13
  • 3996
  • 7
Лудогорец е готов за решителен скок към голямата цел

Лудогорец е готов за решителен скок към голямата цел

  • 18 авг | 08:08
  • 21947
  • 194
БФС: Футболна България отговори на обвиненията за натиск

БФС: Футболна България отговори на обвиненията за натиск

  • 18 авг | 14:26
  • 11506
  • 29
Мбапе разкрил на свои съотборници дали ще остане в ПСЖ

Мбапе разкрил на свои съотборници дали ще остане в ПСЖ

  • 18 авг | 11:06
  • 27325
  • 18

Видео акценти

Женското футболно първенство се завръща в ефира на Sportal TV с дербито Барокко - НСА

БГ Футбол

Женското футболно първенство се завръща в ефира на Sportal TV с дербито Барокко - НСА
Йордан Михайлов от ФК Чико (Бунара): БФС е само администратор и няма как ди ни въздейства

БГ Футбол

Йордан Михайлов от ФК Чико (Бунара): БФС е само администратор и няма как ди ни въздейства
Илко Пиргов: С времето ще изглеждаме все по-добре на терена

БГ Футбол

Илко Пиргов: С времето ще изглеждаме все по-добре на терена
Наградиха Илко Пиргов за играч №1 на месец юли

БГ Футбол

Наградиха Илко Пиргов за играч №1 на месец юли
Стойчо Младенов поведе ЦСКА - София към Чехия

БГ Футбол

Стойчо Младенов поведе ЦСКА - София към Чехия
Стойчо Младенов: Нашият отбор има качествата да отбележи гол, а защо не и да победим?

БГ Футбол

Стойчо Младенов: Нашият отбор има качествата да отбележи гол, а защо не и да победим?