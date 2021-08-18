Повериха Ботев - Левски на Ивайло Стоянов
Съдийската комисия към БФС обяви официално реферите, които ще ръководят мачовете от петия кръг в efbet Лига. Съдийски назначения за мачовете от петия кръг в Първа футболна лига:
20 август, 21.00 часа
ПФК Ботев Пловдив - ПФК Левски
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Димитър Добромиров Димитров
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Георги Владимиров Игнатов
20 август, 18.45 часа
ФК Царско село 2015 - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Костадин Ангелов Гергинов
21 август, 18.45 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Евгени Георгиев Георгиев
21 август, 21.00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Кольо Димитров Данев
22 август, 18.45 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев СН: Иван Захариев Вълчев
22 август, 21.00 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Пирин АД
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Ичко Лозев Лозев 23 август,
21.00 часа ПФК Берое - ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов СН: Димитър Панайотов Костов