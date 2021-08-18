Повериха Ботев - Левски на Ивайло Стоянов

Съдийската комисия към БФС обяви официално реферите, които ще ръководят мачовете от петия кръг в efbet Лига. Съдийски назначения за мачовете от петия кръг в Първа футболна лига:

20 август, 21.00 часа

ПФК Ботев Пловдив - ПФК Левски

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС1: Димитър Добромиров Димитров

АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Георги Владимиров Игнатов

20 август, 18.45 часа

ФК Царско село 2015 - ФК Арда

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Костадин Ангелов Гергинов

21 август, 18.45 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Евгени Георгиев Георгиев



21 август, 21.00 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев СН: Кольо Димитров Данев



22 август, 18.45 часа

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев СН: Иван Захариев Вълчев

22 август, 21.00 часа

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Пирин АД

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Ичко Лозев Лозев 23 август,



21.00 часа ПФК Берое - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов СН: Димитър Панайотов Костов