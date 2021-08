Варненският клуб ЧАР-ДКС посрещна Симона Дянкова и Весела Димитрова

Варненският клуб ЧАР-ДКС посрещна олимпийската шампионка с ансамбъла Симона Дянкова и треньорката на тима Весела Димитров с песента "We Are The Champions".

Хореографът Жасмина Иванова и старши треньорът Филипа Филипова заедно с децата само за един ден след тренировка подготвиха голяма изненада за всички. Малките грации на тима изиграха два пъти композицията си, а след това зададоха своите въпроси на двете шампионки.

На тържеството присъстваха Минко Христов, директор на Двореца на културата и спорта Варна, Кристияна Генчева, президент на клуб Грация, Лили и Силвия Димитрови от клуб Силвия, Здравка Чонкова, Таня Стоянова, Минка Ванкова и още почетни и любими хора от спорта.

Тази сутрин пред ДКС Дянкова и Димитрова бяха официално посрещнати и приветствани от много фенове. Присъства и първата треньорка на Симона Дянкова - Филипа Филипова, както и човекът, който я откри за този спорт - Мария Чиприянова. Двете получиха много цветя, поздравления, плакети, пожелания, поздравителни адреси и други.