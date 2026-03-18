  Боряна Калейн и Красимир Дунев ще бъдат лица на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Боряна Калейн и Красимир Дунев ще бъдат лица на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 18 март 2026 | 15:13
Боряна Калейн и Красимир Дунев ще бъдат лица на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Олимпийските сребърни медалисти Боряна Калейн и Красимир Дунев са лицата на турнирите по художествена и по спортна гимнастика от програмата на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, организирано от Федерацията по адаптирана физическа активност. Състезанието ще се проведе в София от 13 до 19 юни.

"Това събитие надхвърля спортната надпревара - то е празник на волята и упоритостта на тези невероятни спортисти", каза президентът на Българска федерация гимнастика Красимир Дунев.

"Горди сме, че България е домакин и има възможността да предостави сцена, на която те да покажат своя талант и отдаденост. Вярвам, че техните усилия и истории ще вдъхновят зрителите и ще насърчат младите да следват мечтите си с увереност и смелост", добави той.

Надпреварата ще включва пет спорта. Освен турнирите по художествена и спортна гимнастика, които ще се проведат в "Арена София", състезания ще има още по тенис на корт в Академия "Сесил Каратанчева", тенис на маса в "Winbet арена" и лека атлетика на Националния стадион "Васил Левски".

Посланици на шампионата са най-добрият български тенисист Григор Димитров и олимпийският, световен и европейски шампион, както и световен рекордьор по вдигане на тежести Карлос Насар.

