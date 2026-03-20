България е сред лидерите в „Гимнастика за всички“, София ще бъде домакин на престижния форум „World Gym for Life Challenge 2029“

  • 20 март 2026 | 02:27
Мексико Сити е домакин на дискусионен форум по „Гимнастика за всички“, организиран от Световната гимнастика - едно от най-значимите събития за развитието и популяризирането на дисциплината в световен мащаб, съобщават от БФХГ.

В рамките на четири дни представители от цял свят обменят идеи, опит и визии за бъдещето на „Гимнастика за всички“, обединени от мисията да направят спорта още по-достъпен, вдъхновяващ и глобален.

България е представена от Йоанна Ангелова - председател на Комисията по масов спорт към БФХГ и Костас Пантазис - вицепрезидент на Организационния комитет на Световното предизвикателство по „Гимнастика за всички 2029“.

По време на сбирката те представиха София като бъдещ домакин на престижния форум „World Gym for Life Challenge 2029“, затвърждавайки позицията на България като водеща страна в развитието на дисциплината.

Сред официалните гости на събитието бяха и ключови фигури от Световната гимнастика - вицепрезидентът на Световната гимнастика Наоми Валенсо и президентът на Техническия комитет „Гимнастика за всички“ към Световната гимнастика Роджерио Валерио. Тяхното присъствие подчертава високото значение на форума и стратегическата роля на дисциплината в глобалното развитие на гимнастиката.

"С поглед към 2029 година София се подготвя да посрещне света и да превърне „Гимнастика за всички“ в истински празник на движението, вдъхновението и общността", написаха от БФХГ в социалните мрежи.

