Тияна Бошкович: Щастлива и горда съм, че носим още един олимпийски медал за сръбския волейбол
Звездата на световните шампионки от Сърбия Тияна Бошкович беше видимо много щастлива след категоричната победа над Република Корея с 3:0 гейма в мача за 3-о място на Олимпиадата в Токио и спечеления бронзов медал.
Волейболистките на Сърбия спечелиха бронза в Токио
"Щастлива и горда съм, че носим още един олимпийски медал вкъщи за сръбския волейбол. Имахме силна мотивация да спечелим този бронз и сега можем да се приберем щастливи у дома, защото го постигнахме", сподели Бошкович след срещата.