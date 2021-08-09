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Тияна Бошкович: Щастлива и горда съм, че носим още един олимпийски медал за сръбския волейбол

  • 9 август 2021 | 19:22
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Тияна Бошкович: Щастлива и горда съм, че носим още един олимпийски медал за сръбския волейбол

Звездата на световните шампионки от Сърбия Тияна Бошкович беше видимо много щастлива след категоричната победа над Република Корея с 3:0 гейма в мача за 3-о място на Олимпиадата в Токио и спечеления бронзов медал.

Волейболистките на Сърбия спечелиха бронза в Токио
Волейболистките на Сърбия спечелиха бронза в Токио

"Щастлива и горда съм, че носим още един олимпийски медал вкъщи за сръбския волейбол. Имахме силна мотивация да спечелим този бронз и сега можем да се приберем щастливи у дома, защото го постигнахме", сподели Бошкович след срещата.

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