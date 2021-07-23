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Новият сезон в efbet Лига започна с безумно слаб мач и 0:0 между Царско село и Черно море
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11-те на Берое и Локомотив (София)

  • 23 юли 2021 | 19:52
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11-те на Берое и Локомотив (София)

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Локомотив (София). Двата отбора се изправят един срещу друг в сблъсък от първия кръг на efbet Лига.

БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0

Стартови състави:

Берое: 1. Нордин Бакер, 6. Александър Цветков, 8. Илиян Стефанов, 9. Мартин Камбуров, 11. Алиун Фал, 16. Симеон Мечев, 17. Реян Даскалов, 19. Александър Василев, 21. Кийлън Лебон, 26. Камен Хаджиев, 30. Серкан Юсеин 
Ст. треньор: Петър Колев

Локомотив (Сф): 24. Александър Любенов, 3. Марио Петков, 26. Красимир Милошев, 4. Мики Орачев, 5. Георгиос Катсикас, 6. Пламен Крачунов, 22. Владимир Семерджиев, 44. Божидар Кацаров, 13. Селсо Рапосо, 9. Мохамед Бухмиди, 11. Раел Лолала 
Ст. треньор: Иван Колев

Стадион: "Берое", Стара Загора 
Съдия: Владимир Вълков 

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