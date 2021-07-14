Националният отбор U16 започва подготовка с 18 момичета

18 момичета повика за подготовка Маргарита Маринкова и помощникът й Кирил Петров в щаба на националния отбор по баскетбол за момичета до 16 години. Тимът ще се събере в Самоков на 26 юли за лагер преди Европейския Чалънджър във Финландия.



Момичетата ще имат трудни съперници в Хелзинки в турнира, който ще се проведе от 9 до 14 август. Те ще премерят сили с тимовете на Франция, Латвия, Германия, Гърция и Финландия.



Състав на България: Ивана Бонева (Рилски спортист), Моника Борисова (Рилски спортист), Деница Манолова (Рилски спортист), Анхела Йошовска (Балкан), Ема Динчева (НСА), Никол Николова (Дунав), Зорница Герасимова (Дунав), Елисавета Каменова (Монтана), Виктория Янчева (Монтана), Гергана Бимбова (Славия), Елена Драгоева (Славия), Мадлен Морарова (Черно море Одесос), Хелин Шакироглу (Светкавица), Стела Симеонова (Чардафон), Гергана Цекова (Локомотив), Димана Костова (Черноморец), Никол Божилова (Черно море Одесос), Яна Карамфилова (Берое).