Шампионите от Хебър определиха състава, с който ще атакуват Шампионската лига

Волейболният шампион на България при мъжете от Хебър (Пазарджик) определи състава си от 12 играчи за новия сезон, в който ще дебютират в Шампионската лига.

Теодор Салпаров: Привличането на Камило Плачи в Хебър е все едно Гуардиола да дойде в България

Италианският старши треньор Камило Плачи ще може да разчита на следните класни волейболисти:

Разпределители:

Гьорги Гьоргиев

Иван Станев

Диагонали:

Брадли Гънтър

Дейвид Кръстев

Посрещачи:

Тодор Алексиев



Якопо Масари

Пламен Шекерджиев

Мартин Симеонов

Централни блокировачи:

Виктор Йосифов

Николай Къртев

Теодор Тодоров

Стойко Ненчев

Либеро:

Теодор Салпаров

Петър Каракашев