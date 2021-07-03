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  3. Шампионите от Хебър определиха състава, с който ще атакуват Шампионската лига

Шампионите от Хебър определиха състава, с който ще атакуват Шампионската лига

  • 3 юли 2021 | 13:49
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Волейболният шампион на България при мъжете от Хебър (Пазарджик) определи състава си от 12 играчи за новия сезон, в който ще дебютират в Шампионската лига.

Теодор Салпаров: Привличането на Камило Плачи в Хебър е все едно Гуардиола да дойде в България
Теодор Салпаров: Привличането на Камило Плачи в Хебър е все едно Гуардиола да дойде в България

Италианският старши треньор Камило Плачи ще може да разчита на следните класни волейболисти:

Разпределители:  

Гьорги Гьоргиев

Иван Станев

Диагонали:

Брадли Гънтър

Дейвид Кръстев

Посрещачи:

Тодор Алексиев

  Якопо Масари

Пламен Шекерджиев

Мартин Симеонов

Централни блокировачи:

Виктор Йосифов

Николай Къртев

Теодор Тодоров

Стойко Ненчев

Либеро:

Теодор Салпаров

Петър Каракашев

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