Шампионите от Хебър определиха състава, с който ще атакуват Шампионската лига
Волейболният шампион на България при мъжете от Хебър (Пазарджик) определи състава си от 12 играчи за новия сезон, в който ще дебютират в Шампионската лига.
Теодор Салпаров: Привличането на Камило Плачи в Хебър е все едно Гуардиола да дойде в България
Италианският старши треньор Камило Плачи ще може да разчита на следните класни волейболисти:
Разпределители:
Гьорги Гьоргиев
Иван Станев
Диагонали:
Брадли Гънтър
Дейвид Кръстев
Посрещачи:
Тодор Алексиев
Якопо Масари
Пламен Шекерджиев
Мартин Симеонов
Централни блокировачи:
Виктор Йосифов
Николай Къртев
Теодор Тодоров
Стойко Ненчев
Либеро:
Теодор Салпаров
Петър Каракашев