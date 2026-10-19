Пари Сен Жермен и Барселона дават заявка за зрелище на „Парк де Пренс“

Европейският футбол се готви за истински спектакъл в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Настоящият носител на трофея Пари Сен Жермен приема Барселона на своя „Парк де Пренс“ в Париж. Двубоят е насрочен за вторник, 20 октомври, от 22:00 часа българско време. Главен съдия на сблъсъка между два от най-големите претенденти за европейската корона ще бъде англичанинът Майкъл Оливър. Феновете с нетърпение очакват тази среща, която противопоставя два тима в невероятна форма и гарантира футбол от най-висока класа.

Пари Сен Жермен започна перфектно защитата на европейската си титла. В първите два кръга от основната фаза на турнира парижани записаха две победи от два мача с голова разлика 10:3, което ги поставя на първо място в класирането от 36 отбора. Във втория кръг те сътвориха впечатляващ спектакъл, побеждавайки Манчестър Сити с 4:2 като гост. Моментната форма на тима на Луис Енрике е безупречна – ПСЖ се намира в серия от шест поредни победи във всички турнири. Във френската Лига 1 отборът също започна да набира скорост, като в последния си шампионатен мач надделя над Страсбург с 3:1 като гост, а преди това записа победи над Льо Ман (3:1), Марсилия (2:1) и Брест (1:0).

Барселона също стартира безапелационно в Шампионската лига с пълен актив от 6 точки след първите два кръга и голова разлика 9:2, включително категоричен успех с 4:1 срещу Галатасарай като гост. Каталунците заемат второто място в таблицата, отстъпвайки на ПСЖ единствено по отбелязани голове. От началото на сезона отборът на Ханзи Флик показва феноменална форма, записвайки 11 поредни победи във всички състезания. В испанската Ла Лига Барселона е лидер с 8 победи от 8 мача, а в последния кръг надделя над Бетис с 5:2 като гост. Отборът изравни клубен рекорд по резултатност, отбелязвайки по 3 или повече гола в девет последователни срещи.

Историята между Пари Сен Жермен и Барселона в Шампионската лига е изпълнена с драматични обрати и голям брой попадения. Общият баланс от последните 16 мача между двата гранда е напълно изравнен – по 6 победи за всеки отбор и 4 равенства. Трябва обаче да се отбележи тенденцията от последните години, в която парижани надделяват над своя съперник. ПСЖ спечели последните два мача помежду им – победа с 2:1 като гост през октомври 2025 г. в турнира, както и успех с 4:1 на „Монжуик“ в четвъртфиналите през април 2024 г. Френският шампион ще се стреми да стане едва вторият отбор в историята на турнира, постигал три поредни победи срещу Барселона.

Интересен детайл около мача е назначеният съдия Майкъл Оливър. Според статистиката френският клуб има положителен баланс при английския рефер (4 победи, 1 равенство и 1 загуба), докато Барселона е записал само 1 победа от 5 мача под негово ръководство (при 2 равенства и 2 поражения). Освен това Барселона се намира в серия от 17 поредни мача в Шампионската лига без суха мрежа, което обещава нов голово ефективен сблъсък.

Основният проблем за Луис Енрике е контузията на левия защитник Нуно Мендеш, който е извън строя поради травма в бедрото, получена срещу Страсбург. Младият полузащитник Сени Маюлу и вратарят Алесандро Лонгони също са с проблеми и пропускат мача. В състава за двубоя обаче се завръща капитанът Маркиньос, който бе съхранен през уикенда, а Манес Аклиouche поднови пълноценни тренировки.

Ханзи Флик е изправен пред сериозна криза в защитната си линия. Жул Кунде е аут поради разтежение в глезена, а Ерик Гарсия няма да играе за период от 3-4 седмици заради мускулна травма в бедрото. Дълготрайно контузени остават Андреас Кристенсен и Рууни Барджи. От друга страна, Жерард Мартин е на разположение въпреки че получи лека травма срещу Бетис, а Рафиня и Френки де Йонг се завърнаха в игра и отново са сред наличните опции.

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Снимки: Gettyimages