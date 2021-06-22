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Двукратният олимпийски шампион по борба Роман Власов ще пропусне Игрите в Токио

  • 22 юни 2021 | 13:46
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Двукратният олимпийски шампион по борба Роман Власов ще пропусне Игрите в Токио

Двукратният олимпийски шампион по борба класически стил Роман Власов (Русия) няма да участва на Олимпийските игри в Токио. За място в руския тим в категория до 77 кг се борят световният шампион Александър Чехиркин и европейският шампион Абуязид Манцигов. Това каза за ТАСС старши треньорът на руския национален отбор по класическа борба Гоги Когуашвили.

На рейтинговия турнир в Полша Власов не успя да стигне до финала.

По-рано Власов заяви за ТАСС, че Игрите в Токио 2020 ще бъдат последните в кариерата му. Той е олимпийски шампион от Лондон 2020 в категория до 74 кг и в Рио де Жанейро 2016 до 75 кг. Владов е също двукратен световен и четирикратен европейски шампион.

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