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Майкъл Иванов спечели "Гран при Троян 2021"

  • 20 юни 2021 | 19:57
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Майкъл Иванов спечели "Гран при Троян 2021"

Майкъл Иванов, Николай Малинов, Венцислав Тошев и Дани Цанков затвърдиха победите си от първия кръг в Републиканския ни шампионат по мотокрос, след като взеха победи в класовете си и в "Гран при Троян 2021". В МХ1 на домашната писта Майкъл, който кара "Husqvarna" за "АИТ Рейсинг Тийм" не остави много шансове на Георги Георгиев от "Киппен МХ Рейсинг тийм" с "Kawasaki" и Жулиан Георгиев от "Александър Моторспорт" с "Yamaha", въпреки че си позволи две неточности и на два пъти беше в ролята на догонващ. 

В клас МХ 2 Николай Малинов от "АИТ Рейсинг тийм" с КТМ с добро каране във втория манш взе победата в крайното подреждане. Шанс за нея имаше Мариус Канакис от "НСА Моторспорт" с КТМ, който беше най-бърз в първия манш, но остана едва 5 във втория и остана втори в класирането. Трети завърши Димитър Грозданов от "МХ тийм Симитли" с "GasGas". 

Тримата повториха и подреждането в клас МХ 2 JUNIOR. Втора поредна победа в клас МХ 85 взе и Венцислав Тошев от "Мотоспорт Варна" с "Husqvarna", който води люта битка с Мирослав Димитров от "Марица рейсинг тийм" с КТМ, с когото си размениха по една победа в маншовете. Трети в крайното подреждане остана Мартин Лалев от "Киппен МХ рейсинг тийм" също с КТМ. 

Дани Цанков - "М6 Ямаха рейсинг тийм" с "Yamaha" отново беше без конкуренция в класа си - МХ 65 и както в Кортен след успех в двата манша си осигури победата. След него се наредиха Георги Гинов от "Мото Спорт Варна" с "Husqvarna" и Илия Димитров от "Марица рейсинг тийм" с КТМ. При най-малките в клас МХ 50 Николай Павлов от "М6 Ямаха рейсинг тийм" с "Husqvarna" и Кристиан Андреев с КТМ от "Алба Дамасцена" си размениха по един манш, но успеха на Павлов във втория му осигури и успеха в крайното подреждане. Трети е Георги Илиев от "Дизел Юнак" с "GasGas". Победата в клас МХ е за Юлиян Райчев от "Панчо рейсинг тийм" с "Kawasaki", който изпревари Григор Царев с "GasGas" от "Джи Ар Си Моторспорт 2020" и Джанмарко Сантучи от "АИТ рейсинг тийм" с КТМ. 

При сеньорите в МХS страхотно завръщане направи Кадир Масар от "АИТ Рейсинг тийм" с "Honda", който и в двата манша беше по-бърз от Васил Стоянов от "Киппен МХ рейсинг тийм" с "Honda" и Атанас Петров от "АИТ рейсинг тийм" с КТМ. Този път подиумът в класа над 55 години беше различен от този в Кортен - победа за Живко Бонев от "М6 Ямаха рейсинг тийм" с "Yamaha", пред Мирослав Христов от отбора на домакините "Троян мотор спорт 01" с "Yamaha" и Кристиан Цанов от "Севлиево 2004" също с "Yamaha". 

Крайно класиране в "Гран при троян 2021": 

МХ 50: 

1. Николай Павлов - "М6 Ямаха рейсинг тийм" - "Husqvarna" - 45 точки 

2. Кристиан Андреев - "Алба Дамасцена" - КТМ - 45 

3. Георги Илиев - "Дизел Юнак" - "GasGas" - 44 

МХ 65: 

1. Дани Цанков - "М6 Ямаха рейсинг тийм" - "Yamaha" - 50 точки 

2. Георги Гинов - "Мото Спорт Варна" - "Husqvarna" - 44 

3. Илия Димитров от "Марица рейсинг тийм" - КТМ - 40 

МХ 85: 

1. Венцислав Тошев - "Мотоспорт Варна" - "Husqvarna" - 47 точки 

2. Мирослав Димитров - "Марица рейсинг тийм" - КТМ - 47 

3. Мартин Лалев - "Киппен МХ рейсинг тийм" - КТМ - 38 

МХ 2: 

1. Николай Малинов - "АИТ Рейсинг тийм" - КТМ - 45 точки 

2. Мариус Канакис - "НСА Моторспорт" - КТМ - 41 

3. Димитър Грозданов - "МХ тийм Симитли" - "GasGas" - 37 

МХ 2 Junior: 

1. Николай Малинов - "АИТ Рейсинг тийм" - КТМ - 45 точки 2. Мариус Канакис - "НСА Моторспорт" - КТМ - 43 

3. Димитър Грозданов - "МХ тийм Симитли" - "GasGas" - 38 

МХ 1: 1. Майкъл Иванов - "АИТ Рейсинг Тийм" - "Husqvarna" - 50 точки 

2. Георги Георгиев - "Киппен МХ Рейсинг тийм" - "Kawasaki" - 44 

3. Жулиан Георгиев - "Александър Моторспорт" - "Yamaha" - 40 

МХ: 

1. Юлиян Райчев - "Панчо рейсинг тийм" - "Kawasaki" - 45 точки 

2. Григор Царев - "Джи Ар Си Моторспорт 2020" - "GasGas" - 41 

3. Джанмарко Сантучи - "АИТ рейсинг тийм" - КТМ - 40 

МХS: 

1. Кадир Масар - "АИТ Рейсинг тийм" - "Honda" - 50 точки 

2. Васил Стоянов - "Киппен МХ рейсинг тийм" - "Honda" - 44 

3. Атанас Петров - "АИТ рейсинг тийм" - КТМ - 38 

МХS 55+: 

1. Живко Бонев - "М6 Ямаха рейсинг тийм" - "Yamaha" - 47 точки 

2. Мирослав Христов - "Троян мотор спорт 01" - "Yamaha" - 47 

3. Кристиан Цанов - "Севлиево 2004" - "Yamaha" - 40

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